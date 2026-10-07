Не представляете, сколько в них грязи: как отмыть деревянные ложки из кухни без труда

Они станут как новые

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Деревянная кухонная утварь создает дома особую атмосферу тепла и уюта, но уход за ней часто вызывает вопросы. Со временем в поры дерева въедаются жир, запахи и загрязнения, которые не удается смыть обычным средством для мытья посуды.

В сети завирусился простой, но эффективный способ глубокой очистки кухонных ложек, который возвращает им первозданный вид всего за несколько минут. Для это понадобится средство, которое есть на каждой кухне.

В чем суть метода?

Главный секрет кроется в комбинации кипятка и обычной пищевой соды. Процесс предельно прост:

Замачивание в кипятке с содой: Деревянные ложки помещают в кипящую воду, щедро засыпают пищевой содой и оставляют отмокать.

Деревянные ложки положили в кипяток

Удивительный результат: Буквально на глазах вода начинает темнеть — сода вытягивает из пористой структуры дерева всю накопившуюся грязь, остатки старого жира и въевшиеся пигменты. Результат действительно может сильно удивить!

Деревянные ложки засыпали содой

Финальный штрих: защита кокосовым маслом

После того как ложки прошли процедуру глубокого очищения, их тщательно просушили. Чтобы дерево не пересыхало, не трескалось и снова не впитывало влагу и запахи, их протерли пищевым кокосовым маслом.

Деревянные ложки тщательно высушили

Такой финишный уход не только возвращает изделиям красивый благородный блеск и гладкость, но и создает надежный защитный слой, продлевая срок службы любимой кухонной утвари. В сети предлагают повторять подобное раз в месяц.

Деревянные ложки намазали пищевым кокосовым маслом

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