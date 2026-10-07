Вытяжка воняет, а не убирает запахи: почему так происходит и как это исправить

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Вытяжку над плитой устанавливают специально для того, чтобы она поглощала запахи во время приготовления пищи. Но со временем можно столкнуться с проблемой, когда этот прибор сам становится источником неприятных запахов.

Рассказываем, почему так происходит, и как с этим бороться.

Дело в том, что вытяжка не просто вытягивает воздух, но и накапливает в себе микрочастицы пищи. Запах появляется из-за того, что на поверхности и внутри конструкции оседают капли жира и испарения. Со временем этот налет прогоркает, и вытяжка перестает справляться со своей задачей, превращаясь в источник вони.

Чтобы быстро исправить ситуацию, достаточно использовать обычный белый уксус, советуют на портале по домоводству Good housekeeping. Уксус работает как мощный природный обезжириватель и дезодорант.

Для быстрой поверхностной чистки растворите стакан уксуса в литре горячей воды, протрите устройство смоченной тряпкой, а затем вытрите насухо.

Если запах въелся глубоко, поможет метод паровой бани. Вскипятите на плите кастрюлю с литром воды и чашкой уксуса. Поднимающийся пар размягчит жир на решетке и нейтрализует запахи.

Фото сгенерировано ИИ

В том случае, если сетка вытяжки снимается, замочите ее в горячей воде с уксусом на полчаса. Стойкие пятна можно удалить пастой из соды и воды. Либо же помойте сетку в посудомойке, если это не запрещено инструкцией к прибору. В конце процедуры высушите сетку и установите на место.

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