Есть отсрочка, но за границу могут не выпустить: кого касается требование о возвращении

Вернуться домой мужчина может в любой момент, но есть важный нюанс

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Отсрочка от мобилизации не всегда гарантирует свободный выезд за пределы страны. Для мужчин, пересекающих границу как сопровождающие определенных категорий граждан, действует отдельное жесткое правило.

Детали разъяснила адвокат Дарья Тарасенко в своем Telegram-канале. По ее словам, требование распространяется на мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, выехавших из Украины для сопровождения совершеннолетнего с инвалидностью, человека, нуждающегося в постоянном уходе, а также ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием.

Такой сопровождающий обязан вернуться в Украину либо вместе с подопечным, либо раньше него. Приехать позже запрещено.

Тарасенко подчеркивает: норма не касается тех, кто выезжает по другим причинам – например, из-за возраста или на правах отца троих и более детей.

Что будет, если сопровождающий задержался за границей

Прямой ответственности за нарушение сроков возвращения в законодательстве сейчас нет. Привлечь человека к ответственности за сам этот факт нельзя – соответствующее наказание в законе отсутствует.

Вернуться домой мужчина может в любой момент: ограничить гражданина Украины во въезде в собственную страну закон запрещает.

Сложности возникнут при следующей попытке выехать за рубеж.

По словам Тарасенко, пограничники на практике могут отказать в выезде, если в базах появится отметка о нарушении сроков возвращения в прошлый раз.

Препятствия появятся и тогда, когда мужчина попытается снова сопровождать того же человека, в то время как предыдущий сопровождающий все еще находится за пределами Украины.

Сам человек с инвалидностью или лицо, нуждающееся в уходе, никакой ответственности за действия своего сопровождающего не несет.

Правила возвращения в Украину для сопровождающих. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал Телеграф, сами по себе медицинские проблемы не гарантируют автоматического разрешения на выезд из Украины в период действия военного положения. Адвокаты разъяснили ключевые юридические нюансы и требования, регулирующие правила пересечения границы для военнообязанных граждан. Таким образом, любое состояние здоровья или статус сопровождающего должны быть четко зафиксированы в профильных реестрах и нормативных актах.