Экс-командир "Беркута" работал у Ахметова и получил бронь: суд закрыл его дело по Майдану

Разбирательство продолжалось несколько лет

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Святошинский суд Киева повторно закрыл дело против бывшего командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка. Причиной стало истечение срока давности. Суд также отказал потерпевшим в удовлетворении о возмещении морального вреда.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Анна Мамонова. По ее словам, это было уже повторное слушание после апелляции. В 2024 году суд уже закрывал разбирательство по истечении сроков давности.

"Тогда судья остановил процесс, не дойдя до прений. Он восемь лет рассматривал доказательства и слушал свидетелей. Из-за долгого рассмотрения дела ВРП вынесла дисциплинарное наказание председательствующему судье. Отстранили на два месяца от правосудия и обязали повысить квалификацию в школе судей. Пацеляка в закрытом деле обвиняли в превышении служебных полномочий, препятствии мирным митингам, препятствии журналистской деятельности и насилии в отношении государственных и общественных деятелей", — отметила она.

Ростислав Пацеляк в суде. Фото: Анна Мамонова

18 февраля 2014 года Львовский батальон "Беркута" под командованием Пацеляка принимал участие в одном из самых жестоких разгонов протестов на Майдане вместе с харьковским "Беркутом". Тогда погибли 23 протестующих.

В связи с действиями Пацелюка, против него слушается сразу три дела — за убийство митингующих и два за избиение. В делах об убийстве митингующих срок давности составляет 15 лет. Срок истекает в 2029 году. То есть у суда остается порядка трех лет, чтобы рассмотреть такие эпизоды. По "легким" сроки давности прошли.

По словам журналистки Мамоновой, у Пацеляка якобы есть российский паспорт. Кроме того, он якобы является военнослужащим запаса России, получает там пенсию.

"После 14-го летал в Россию. Он получил украинский паспорт в 2003 – он сюда приехал перед выборами Ющенко и сразу пошел работать в милицию. Украинский паспорт он получил, соврал, что отказался от российского. Недавно только его лишили украинского паспорта. И актуально: во время одного судебного процесса выяснилось, что он не стоит на военном учете в Украине, однако был забронирован от мобилизации по представлению ООО Метинвест Рината Ахметова", — говорится в сообщении.

Ростислав Пацеляк в суде. Фото: Анна Мамонова

Журналистка также указывает, что Пацеляк был забронирован якобы по приказу Министерства экономики Украины по письму генерального директора "Метинвеста". В письме написали, что Пацеляк вовлечен в работу гуманитарного штаба. С 2018 года он работал в Метинвестке специалистом по безопасности.

В 2024 году Пацеляк вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 1 миллиона гривен. Его внес сотрудник "Метинвеста" Сергей Николаевич Красулин, уроженец ныне оккупированного Донецка.

А по другому делу, как говорит Мамонова, залог в 1 млн грн за него внесла теща.

В настоящее время Пацеляк проживает в Новояворовске Львовской области. Согласно решению судьь, ему можно гулять с браслетом по городу.

"Но Пацеляк попросил суд разрешить гулять по всему Яворивскому району. И ему разрешили. А это три таможни, масса баз дислокации наших бригад и их полигонов", — подытожила Мамонова.

Ростислав Пацеляк — кто он и чем отметился на Майдане

Согласно информации издания Watchers, Ростислав Пацеляк был зачислен на службу в правоохранительные еще в далеком 2003 году. И на то время он якобы имел российский паспорт.

"По информации нашего источника, еще 26 апреля 2002 года Пацеляк получил внутренний российский паспорт. Предпосылкой получения было указано: обмен паспорта СССР. Позже, 4 января 2003 года, Пацеляк получил также загранпаспорт РФ. Наш источник объясняет это тем, что бывший командир бывшего львовского Беркута до 2003 учился и работал в системе внутренних дел Российской федерации, и только потом переехал в Украину, где сразу устроился на службу в милицию — как раз накануне первого Майдана, в сентябре 2003 года", — говорится в материале.

Налоговый номер Пацеляка в РФ. Фото: Watchers

По информации в СМИ, в 2023 году Пацеляка якобы лишили украинского гражданства.

Пост Watchers

Что касается Майдана, то, как установило следствие, 18 февраля 2014 года подразделение "Беркута" из Львовщины вместе с другими подразделениями применило физическую силу, спецсредства, в частности свето-шумовые гранаты производства РФ, помповые ружья, снаряженные патронами со свинцовой картечью, против митингующих на Майдане, пишет "Бабель". По возвращению во Львов Пацеляк и другие боцы "Беркута" вышли на сцену местного Евромайдана, встали на колени и просили прощения за участие в событиях в Киеве.

В Офисе генерального прокурора сообщали, что бывший командир батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины во Львовской области выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел и ГУМВД Украины в Киеве, для устрашения населения организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Его целью было воспрепятствовать массовому движению митингующих с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины. Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение в Конституцию Украины 2004 года, что предусматривало ограничение полномочий Президента.

"Экс-правохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение подчиненными сотрудниками МОТ "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия. Такие действия бывшего командира батальона "Беркута" привели к убийствам 3 митингующих, нанесению тяжких телесных повреждений 5, средней тяжести – 43, легких – 77", — отметили в ОГП.

Рстислав Пацеляк

Таким образом Пацеляку была инкриминирована организация, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконного препятствования проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства.

"В суде мы доказываем предъявленные Пацеляку обвинения. Согласно им, непосредственное руководство львовским подразделением милиции "Беркут" осуществлял он. При этом работники этого подразделения, личный состав – как рядовой, так и начальствующий – командиры рот, взводов, отделений, по версии следствия, по указанию Пацеляка препятствовали проведению акций майдановцев. Превышали служебные полномочия и власть, безосновательно применяли чрезмерное физическое насилие, специальные средства и огнестрельное оружие", — делится заместитель начальника департамента — начальник управления в Офисе Генерального прокурора Денис Иванов, пишет "Високий Замок".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, куда пропал Парасюк, ставший "лицом Майдана".