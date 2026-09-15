Кто первым вернется домой после демобилизации: объяснили в ТЦК

В ТЦК дали важное объяснение

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После объявления демобилизации военнослужащих будут увольнять со службы по определенному порядку. В то же время закон не устанавливает конкретного срока службы, после которого военный автоматически имеет право вернуться домой.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП. Там также отметили, что вопрос о том, кто именно будет увольняться первым, будет определен отдельным решением о демобилизации.

То есть пока нет правила, по которому военных будут автоматически увольнять после определенного количества лет или месяцев службы. Конкретные категории и сроки должны быть определены будущем решении.

Что будет с контрактниками

Отдельные правила предусмотрены для военнослужащих, заключивших новые мотивационные контракты. Согласно постановлению Кабинета Министров №768, после объявления демобилизации у них будет возможность уволиться, если не захотят продолжать службу.

То есть в таком случае военному не нужно будет ждать завершения срока контракта. Право на увольнение будет связано именно с объявлением демобилизации и условиями, определенными соответствующим решением.

Таким образом, сейчас нет четкого ответа, кто будет уволен первым. Это зависит от будущего решения о демобилизации, в котором должны определить категории военнослужащих и сроки их увольнения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у представителей ТЦК нет полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в публичных местах во время воздушной тревоги.