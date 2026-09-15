Вместо каши и оладий: идеальный завтрак для тех, кто вечно голоден к обеду

Вариант сытного завтрака без готовки и практически без грязной посуды

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Оладьи, блины, хлопья или овсянка быстрого приготовления на завтрак ненадолго утоляют голод, но он стремительно возвращается. После такого приема пищи обычно снова хочется есть до обеда.

Выпечка и подслащенные хлопья содержат быстрые углеводы, которые моментально расщепляются до глюкозы. Это вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым следует столь же стремительный выброс инсулина и спад энергии. Именно в момент этого спада возникает сильное чувство голода и тяга к быстрым перекусам.

Как отмечается в материале кулинарного издания Bruneta v kuchyni, белок работает по-другому. Организм затрачивает на его переваривание значительно больше времени. Особую ценность представляют молочные продукты, богатые казеином. Этот белок усваивается очень медленно, постепенно снабжая организм аминокислотами на протяжении нескольких часов. В результате уровень глюкозы остается стабильным, а чувство сытости сохраняется до самого обеденного перерыва.

Самый простой вариант такого завтрака — миска творога или творожного сыра с любыми добавками по вкусу.

Сладкий или соленый вариант за 5 минут

Для приготовления блюда необходимо переложить продукт в пиалу и добавить любимые ингредиенты:

Фото: Freepik

Сладкий вариант. Смешайте творог с нарезанным яблоком или грушей, добавьте горсть свежих ягод и посыпьте чайной ложкой семян чиа или льна. Получится сытное блюдо, напоминающее десерт.

Смешайте творог с нарезанным яблоком или грушей, добавьте горсть свежих ягод и посыпьте чайной ложкой семян чиа или льна. Получится сытное блюдо, напоминающее десерт. Соленый вариант. Добавьте к творогу нарезанный болгарский перец, свежий огурец, редис, зеленый лук и сбрызните несколькими каплями оливкового масла.

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