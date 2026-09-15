Вместо каши и оладий: идеальный завтрак для тех, кто вечно голоден к обеду
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Вариант сытного завтрака без готовки и практически без грязной посуды
Оладьи, блины, хлопья или овсянка быстрого приготовления на завтрак ненадолго утоляют голод, но он стремительно возвращается. После такого приема пищи обычно снова хочется есть до обеда.
Выпечка и подслащенные хлопья содержат быстрые углеводы, которые моментально расщепляются до глюкозы. Это вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым следует столь же стремительный выброс инсулина и спад энергии. Именно в момент этого спада возникает сильное чувство голода и тяга к быстрым перекусам.
Как отмечается в материале кулинарного издания Bruneta v kuchyni, белок работает по-другому. Организм затрачивает на его переваривание значительно больше времени. Особую ценность представляют молочные продукты, богатые казеином. Этот белок усваивается очень медленно, постепенно снабжая организм аминокислотами на протяжении нескольких часов. В результате уровень глюкозы остается стабильным, а чувство сытости сохраняется до самого обеденного перерыва.
Самый простой вариант такого завтрака — миска творога или творожного сыра с любыми добавками по вкусу.
Сладкий или соленый вариант за 5 минут
Для приготовления блюда необходимо переложить продукт в пиалу и добавить любимые ингредиенты:
- Сладкий вариант. Смешайте творог с нарезанным яблоком или грушей, добавьте горсть свежих ягод и посыпьте чайной ложкой семян чиа или льна. Получится сытное блюдо, напоминающее десерт.
- Соленый вариант. Добавьте к творогу нарезанный болгарский перец, свежий огурец, редис, зеленый лук и сбрызните несколькими каплями оливкового масла.
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