Забудьте про овощечистку: какую тыкву можно есть с кожурой и почему ее стоит попробовать

Идеальный продукт для осеннего меню

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Осенью многие покупают тыкву, а потом откладывают готовку, потому что чистить ее долго и неудобно. Но есть сорт, с которым можно обойтись без овощечистки. Это тыква Хоккайдо, которую можно узнать по грушевидной форме и ярко-оранжевой кожуре.

Рассказываем, в чем преимущество этого сорта и как вкусно приготовить такую тыкву.

У тыквы Хоккайдо сравнительно тонкая кожура. После термообработки она становится мягкой и съедобной, поэтому ее едят вместе с мякотью. Более того, именно неочищенная кожура придает готовому блюду тот самый знаменитый сладко-ореховый вкус с нотками жареных каштанов, отмечается на портале Centrum. К тому же плоды чаще всего весят от 1,5 до 3 кг, так что одной тыквы хватит на ужин семьи, и не придется искать, куда деть остатки.

Перед приготовлением тщательно вымойте тыкву. Затем разрежьте ее пополам, ложкой удалите семена и волокна, нарежьте плод кубиками или полумесяцами. Если на каком-то участке кожура сильно повреждена или слишком жесткая, просто срежьте его. В том случае, если тыква попалась слишком твердая, перед нарезкой прогрейте ее в микроволновке.

Самый простой вариант приготовления Хоккайдо — сбрызнуть дольки оливковым маслом, посолить и запечь в разогретой духовке до румяной корочки. А если добавить к готовой тыкве немного растопленного сливочного масла, пармезана и свежего шалфея, получится изысканный гарнир.

Также эту тыкву вкусно есть с пастой. Часть запеченных кусочков разомните вилкой и смешайте с ложкой воды от варки макарон, остальные оставьте целыми. Соедините полученное пюре с отваренной аль денте пастой прямо в сотейнике или глубокой сковороде. Тщательно перемешайте. Затем аккуратно добавьте целые запеченные кусочки тыквы и еще раз бережно перемешайте.

Фото сгенерировано ИИ

При подаче украсьте блюдо тертым пармезаном, свежемолотым черным перцем и листочками шалфея. Для дополнительной текстуры можно посыпать блюдо подсушенными кедровыми или грецкими орехами.

У Хоккайдо мелкие семена с тонкой оболочкой, и после обжарки они становятся хрустящими, с выраженным ореховым вкусом. Чистить их от шелухи не нужно, их едят целиком.

Промойте семена тыквы в дуршлаге под холодной водой, пока не исчезнут остатки мякоти. Затем хорошо просушите их на полотенце. Смешайте семена с небольшим количеством оливкового масла и щепоткой соли, выложите тонким слоем на противень с пергаментом и отправьте в духовку, разогретую примерно до 150-170 °C на 10-15 минут. Либо обжарьте их на сковороде постоянно помешивая в течение 5-7 минут.

Поджаренные семена тыквы можно добавлять в суп-пюре, ризотто, салаты из свежих овощей, йогурт и домашнюю гранолу.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусной тыквенной каши.