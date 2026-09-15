Одна привычка кассира заставляет заново упаковывать все покупки: что может задерживать очередь

Покупатель обратила внимание на одну из самых популярных проблем

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Существует распространенная проблема, с которой, наверное, сталкивался почти каждый покупатель в супермаркете. Казалось бы, мелочь, но на кассе она может заставить в спешке перекладывать покупки и чувствовать себя неловко из-за очереди.

На это обратила внимание пользователь Threads под ником olya.burya_hair. Она рассказала о ситуации, регулярно встречающейся при расчете за покупки, и спросила, сталкиваются ли с этим другие.

Девушка обратила внимание на привычку работников супермаркетов пробивать легкие товары раньше тяжелых. По ее словам, поэтому продукты приходится складывать в пакет уже после того, как кассир положил бутылки сверху, хотя она специально ставит пакет, а затем бутылки, чтобы тяжелые товары оказались на дне. Из-за такой последовательности на кассе покупателю приходится либо складывать все на скорую руку, либо задерживать очередь, перекладывая продукты в нужном порядке.

В комментариях мнения пользователей разделились. Большинство поддержало девушку и согласилось, что порядок пробивания товаров имеет значение, особенно когда речь идет о бутылках и мягких продуктах. В то же время некоторые комментаторы признались, что вообще не задумывались над этим и просто складывали все покупки в тележку.

После оплаты они уже отходили от кассы и спокойно перекладывали продукты в пакеты так, как удобно.

В соцсетях обсудили привычную ситуацию в супермаркетах. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в "АТБ" могут обсчитать покупателя на кассе и что делать, если вы заметили ошибку.