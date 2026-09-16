Почему в супермаркетах мясо продают в лотках разных цветов

Что означают цвета лотков с мясом

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Если вы покупали мясо в европейских супермаркетах, могли заметить необычную деталь – продукцию часто выкладывают в лотки разных цветов. Для украинцев такая подача может показаться странной, ведь в наших магазинах подобное встречается очень редко.

На первый взгляд может показаться, что разноцветные упаковки нужны только для привлечения внимания. На самом деле, цвет лотка может помогать покупателям ориентироваться в ассортименте и различать продукцию по ее позиционированию, как написали в "TN".

Что может означать черный, желтый и красный лотки

Черные лотки нередко используют для более дорогих товаров или мяса, которое магазин позиционирует как премиальное. Жёлтая упаковка может предназначаться для обычной продукции или товаров со специальными предложениями.

Красные и белые лотки чаще встречаются в стандартном ассортименте. В них могут продаваться обычные мясные продукты без дополнительного премиального позиционирования.

Однако цвет упаковки не означает, что мясо внутри автоматически будет более качественным. Например, продукт в чёрном лотке может стоить дороже из-за способа подачи и маркетингового позиционирования, а не из-за принципиальной разницы в качестве.

Как выбрать качественное мясо

При покупке следует обращать внимание прежде всего на сам продукт. Один из важных показателей – мраморность, то есть тонкие прожилки жира внутри мышечной ткани.

Для европейских супермаркетов такая подача мясной продукции не является чем-то необычным. Различные цвета могут помогать покупателям быстрее ориентироваться в ассортименте и отличать товары по их позиционированию.

В Украине подобная практика почти не встречается, поэтому разноцветные лотки могут привлечь покупателя. В то же время, единого правила по цвету нет — каждая торговая сеть может использовать собственную систему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что выгоднее покупать — филе бедра или целое бедро, и насколько отличается их цена.