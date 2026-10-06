Бегите сразу после работы: в "АТБ" будут ощутимы скидки на рыбные консервы

Больше всего упадет стоимость на икру

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В "АТБ" с 6 октября изменятся цены на несколько продуктов из рыбного отдела. Некоторые из них подешевеют на десятки гривен, а на одну позицию скидка будет особенно ощутима.

О предстоящих скидках сообщил пользователь Threads под ником super_znyzhky_akcii. Он опубликовал информацию о новых ценах на несколько продуктов в "АТБ".

Так, салат с тунцом и кукурузой 160 г от ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" подешевеет с 82,90 до 61,90 грн. На него будет действовать скидка 25%.

Салат из тунца с французским соусом 165 г от ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected" обойдется в 66,50 грн вместо 88,90 грн — цена также снизится на 25%.

Еще одно предложение касается соленой икры нерки 95 г от ТМ "Alaska Wild". Ее стоимость уменьшится с 315,90 до 219,90 грн, то есть скидка будет составлять 30%.

Также будут дешевле продавать консерву "Лосось кусочками в собственном соку" 170 г от ТМ "De Luxe Foods & Goods Selected". Ее цена упадет со 104,90 до 78,50 грн, что соответствует скидке 25%.

Следовательно, с 6 октября в "АТБ" будут действовать скидки на четыре позиции, а больше всего подешевеет икра нерки — на 96 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о значительных скидках на майонез и соусы в "АТБ", которые будут действовать до 6 октября.