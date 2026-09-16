Чому в супермаркетах м’ясо продають у лотках різних кольорів

Що означають кольори лотків із м’ясом

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Якщо ви купували м’ясо в європейських супермаркетах, могли помітити незвичну деталь — продукцію часто викладають у лотки різних кольорів. Для українців така подача може здатися дивною, адже в наших магазинах подібне зустрічається вкрай рідко.

На перший погляд, може здатися, що різноколірні упаковки потрібні лише для привернення уваги. Насправді колір лотка може допомагати покупцям орієнтуватися в асортименті та розрізняти продукцію за її позиціювання, як написали в "TN".

Що можуть означати чорний, жовтий та червоний лотки

Чорні лотки нерідко використовують для дорожчих товарів або м’яса, яке магазин позиціонує як преміальне. Жовта упаковка може призначатися для звичайної продукції або товарів зі спеціальними пропозиціями.

Червоні та білі лотки частіше зустрічаються у стандартному асортименті. У них можуть продавати звичайні м’ясні продукти без додаткового преміального позиціювання.

Проте колір упаковки не означає, що м’ясо всередині автоматично буде якіснішим. Наприклад, продукт у чорному лотку може коштувати дорожче через спосіб подачі та маркетингове позиціювання, а не через принципову різницю в якості.

Як вибрати якісне м’ясо

Під час покупки варто звертати увагу насамперед на сам продукт. Один із важливих показників — мармуровість, тобто тонкі прожилки жиру всередині м’язової тканини.

Для європейських супермаркетів така подача м’ясної продукції не є чимось незвичайним. Різні кольори можуть допомагати покупцям швидше орієнтуватися в асортименті та відрізняти товари за їхнім позиціонуванням.

В Україні подібна практика майже не зустрічається, тому різнокольорові лотки можуть привернути увагу покупця. Водночас єдиного правила щодо кольорів немає — кожна торгова мережа може використовувати власну систему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що вигідніше купувати — філе стегна чи ціле стегно, та наскільки відрізняється їхня ціна.