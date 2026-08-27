Этот дорожный знак озадачивает многих водителей: как выглядит и что означает (фото)

Зачем на дороге ставят знак с "медузой"

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Синий круг с пиктограммой, похожей на "медузу", может сбить с толку даже опытного украинского водителя. На самом деле этот дорожный знак имеет вполне конкретное значение — он требует включить ближний свет фар.

В украинских Правилах дорожного движения отдельного аналога такого знака нет. "Телеграф" рассказывает, почему лучи на пиктограмме наклонены вниз и в каких странах украинцы могут увидеть необычную "медузу".

Где украинский водитель может увидеть этот знак

Украинские ПДД не содержат отдельного дорожного знака с такой пиктограммой. Поэтому водитель, который впервые встретит его за границей, может даже не сразу понять, что перед ним.

"Медуза" на синем фоне на самом деле не имеет ничего общего с морскими обитателями — это требование двигаться с включенным ближним светом.

В частности, такой знак можно встретить в Испании, Португалии и Польше.

В то же время его не стоит путать с общими правилами использования фар в разных странах. Обязанность включать свет может быть установлена национальным законодательством даже там, где водитель не увидит отдельного дорожного знака.

Именно поэтому перед поездкой за границу стоит проверить не только необычные символы на дорогах, но и местные требования к использованию дневных ходовых огней и фар.

Дорожный знак ближний свет

Почему лучи наклонены вниз

Самая важная деталь этого символа — направление лучей. Именно оно объясняет, почему знакомая автомобильная пиктограмма может выглядеть для водителя как странная "медуза".

В европейской системе автомобильных символов горизонтальные лучи обозначают дальний свет, тогда как лучи, наклоненные вниз, указывают на ближний.

То есть "щупальца" на дорожном знаке имеют не декоративное, а практическое значение: они показывают направление светового пучка.

Впрочем, дорожная "медуза" бывает не только одна. Вы также можете встретить похожий на нее знак, но со знаком вопроса справа. Обычно его устанавливают после окончания темного или недостаточно освещенного участка дороги.

Такой символ уже не содержит строгого требования относительно использования фар. Он лишь сообщает водителю, что тот может самостоятельно решить, оставлять ли включенным ближний свет, учитывая видимость, освещение и другие дорожные условия.

Знак по окончании темной

Синий круг — это не просто подсказка

Значение знака можно частично понять даже в том случае, если водитель не сразу разобрался с самой пиктограммой.

В дорожных системах, построенных на принципах Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, синий круглый знак обычно используется для обозначения обязательного действия.

То есть форма и цвет уже дают водителю важную подсказку: перед ним не рекомендация и не справочная информация. Это требование выполнить определенное действие.

В случае со знаком, напоминающим "медузу", это действие — включить ближний свет фар.

Почему одинаковые правила не означают одинаковые знаки

Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах устанавливает общие международные принципы, которые должны облегчать понимание дорожной инфраструктуры водителями из разных стран.

Однако это не означает, что дорожные знаки во всех государствах-участниках выглядят абсолютно одинаково.

Страны могут использовать собственные варианты, дополнительные символы и национальные особенности. Поэтому водитель, привыкший к украинским ПДД, за границей может столкнуться с пиктограммой, которую никогда раньше не видел.

По состоянию на 2026 год участниками Венской конвенции являются десятки государств, однако единая система принципов не отменяет национальных различий.

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