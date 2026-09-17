Не только варенье: 4 способа сохранить яблоки на зиму без килограммов сахара

Эт и домашние заготовки позволят разнообразить зимнее меню

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сентябрь — традиционное время для заготовки яблок на зиму и приготовления из них консервации. Однако фрукт можно хранить и другими способами, тогда они останутся пригодными для приготовления других блюд.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как сохранить яблоки до зимы без большого количества сахара.

Сушки

Это один из самых простых способов заготовить яблоки на зиму. Для этого необходимо фрукты нарезать ломтиками и просушить в духовке, сушилке или другом подходящем месте.

При этом в таком виде фрукт занимает мало места и могут храниться длительное время при правильном хранении.

Зимой сушки можно использовать при приготовлении компота или добавлять в кашу, или же использовать как перекус.

Самое главное высушить кусочки и хранить их в сухом месте и обязательно в герметичной таре.

Сушки. Фото: Freepik

Замораживание

Для этого способа необходимо удалить сердцевину и нарезать дольками. Затем кусочки следует упаковать в пакет и отправить в морозилку.

Затем замороженные яблоки удобно использовать для пирогов, соусов, компотов, каш, а также штруделей.

Но важно, что яблоки потеряют свою хрусткость. Однако для перекуса они также подойдут.

Замороженные яблоки. Фото: Freepik

Яблочное пюре

В таком виде яблоки также можно хранить без большого количества сахара. Затем его можно добавлять в начинку для выпечки, к кашам или употреблять как самостоятельный десерт.

Если пюре планируют консервировать для длительного хранения при комнатной температуре. Для этого нужно соблюдать рекомендованный способ термической обработки.

При этом, самостоятельно изменять соотношение ингредиентов в рецептах, которые предназначены для консервации.

Яблочное пюре. Фото: Freepik

Яблочный мармелад или пастила

Из фрукта можно сделать домашнюю пастилу. Для этого необходимо сделать пюре и высушить тонким слоем. Для такого угощения подойдут сладкие и ароматные сорта яблок. При этом для приготовления не потребуется сахар. Достаточно будет природной сладости фрукта.

Хранить пастилу можно небольшими порциями и она займет гораздо меньше места, нежели банки с вареньем.

Пастила. Фото: Freepik

Что лучше выбрать?

Урожай лучше будет разделить. Из одной част и сделать пюре или пастилу, часть заморозить, а еще одну часть оставить просто свежей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую распространенную ошибку при консервации не стоит допускать.