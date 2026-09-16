Укр

Воровал деньги, чипсы, прокладки: кот-клептоман стал легендой в сети (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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На прогулке этот хвостатый явно не теряет времени даром
На прогулке этот хвостатый явно не теряет времени даром. Фото Коллаж "Телеграфа"

Усатый герой регулярно радует хозяйку сюрпризами

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Жительница Великобритании рассказала в социальных сетях о необычной способности своего кота. Он нередко уходит гулять, но никогда не возвращается домой с пустыми лапами — в них всегда разные и особенные подарки.

За время своих прогулок животное успело собрать дома уже большую коллекцию различных предметов, которые он находит или даже ворует.

Среди находок питомца — еда, лекарства и иногда даже деньги. Известно, что своей хозяйке кот приносил также чипсы, гигиенические прокладки и даже лотерейный билет.

Оригинальный ролик был опубликован в сети еще в 2024 году, однако в последнее время кот снова становится популярным, поскольку это видео все чаще начинают публиковать в популярных пабликах.

Ниже представлены более детальные приключения животного.

This cat need a camera on his back
by u/Alaa_Ezat in funnycats

В один из разов домашний любимец принес домой деньги. Где именно он их нашел или украл — остается загадкой. Для кота эти находки воспринимаются как очередные интересные предметы, которые обязательно нужно доставить домой.

При этом, кот повторяет подобное поведение регулярно и каждый новый раз радует свою хозяйку новыми и неожиданными подарками. Предугадать, с чем питомец появится на пороге в следующий раз, невозможно.

Зачем коты приносят домой разные вещи

Исследования показывают, что привычка приносить домой разные предметы связаны с естественным охотничьим поведением кошек. Для них, к примеру, движущиеся предметы или необычные по текстуре, могут представлять интерес как своеобразная "добыча".

Но в то же время ученые не подтверждают популярное предположение, что коты специально несут найденные предметы хозяевам в качестве подарков.

Существующие версии такого поведения опубликованы ниже:

Зачем коты приносят домой разные вещи
Почему коты воруют вещи. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему кошка выбирает для сна ноги хозяина. Названы скрытые причины поведения усатых.

Теги:
#Великобритания #Вещи #Кот #Животные #Смешное видео