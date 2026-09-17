Укр

Оставил это вам на удачу: зачем кошачий ус кладут в кошелек

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Талисман от домашнего питомца
Талисман от домашнего питомца. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Нашли кошачий ус — не спешите выбрасывать

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Говорят, если положить кошачий ус в кошелек, деньги из него не "убегут". Такую примету можно встретить в разных странах, и многие действительно не выбрасывают усы своих любимцев, а собирают их и хранят как талисманы.

"Телеграф" расскажет, откуда могла взяться эта примета и что делать с кошачьим усом, если вы нашли его дома.

Зачем его кладут к деньгам

Считается, что такой необычный талисман в кошельке должен сохранить деньги и привлечь финансовую удачу.

Такая примета, в частности, давно бытует в Японии. Особенно ее придерживались торговцы, которые верили, что эта маленькая находка может принести достаток их бизнесу.

Находку также считают талисманом на удачу, который может защитить от беды и принести добро.

Откуда взялась эта примета

По данным портала Note, мыши раньше были настоящей проблемой для торговцев и фермеров: они портили зерно, продукты и другие запасы. Коты ловили грызунов и таким образом помогали хозяевам защищать свое имущество.

Отсюда и выражение: "Если хранить кошачий ус в кошельке, деньги никуда не уйдут".

Есть и другое объяснение. Кошачьи усы выпадают нечасто, поэтому если хозяин случайно его находил, такую находку могли воспринять как добрый знак и оставить себе.

Кошачьи усы
Кошачьи усы

Как хранить кошачий ус

У этой приметы есть важное правило: ус кот должен потерять сам. Выдергивать его специально нельзя. Например, он может лежать на полу, в кошачьей лежанке или остаться среди шерсти.

Вибриссы (кошачьи усы) — это чувствительные волоски с нервными окончаниями. Они помогают коту ощущать пространство вокруг себя, поэтому намеренно забирать их у животного не стоит.

Найденный ус лучше сначала завернуть в салфетку или положить в маленький конверт. После этого его можно убрать в кошелек — например, в отдельное отделение, чтобы не потерять и не повредить.

Для тех, кто хочет сохранить такие находки, продают даже специальные коробочки и футляры для кошачьих усов.

Футляр для кошачьих усов
Футляр для кошачьих усов
Баночка для хранения кошачьих усов
Баночка для хранения кошачьих усов
Приспособление для хранения кошачьих усов
Приспособление для хранения кошачьих усов
Приспособление для хранения кошачьих усов
Приспособление для хранения кошачьих усов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кот-клептоман стал легендой в сети.

Теги:
#Кот #Деньги #Приметы и суеверия