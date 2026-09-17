Оставил это вам на удачу: зачем кошачий ус кладут в кошелек

Нашли кошачий ус — не спешите выбрасывать

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Говорят, если положить кошачий ус в кошелек, деньги из него не "убегут". Такую примету можно встретить в разных странах, и многие действительно не выбрасывают усы своих любимцев, а собирают их и хранят как талисманы.

"Телеграф" расскажет, откуда могла взяться эта примета и что делать с кошачьим усом, если вы нашли его дома.

Зачем его кладут к деньгам

Считается, что такой необычный талисман в кошельке должен сохранить деньги и привлечь финансовую удачу.

Такая примета, в частности, давно бытует в Японии. Особенно ее придерживались торговцы, которые верили, что эта маленькая находка может принести достаток их бизнесу.

Находку также считают талисманом на удачу, который может защитить от беды и принести добро.

По данным портала Note, мыши раньше были настоящей проблемой для торговцев и фермеров: они портили зерно, продукты и другие запасы. Коты ловили грызунов и таким образом помогали хозяевам защищать свое имущество.

Отсюда и выражение: "Если хранить кошачий ус в кошельке, деньги никуда не уйдут".

Есть и другое объяснение. Кошачьи усы выпадают нечасто, поэтому если хозяин случайно его находил, такую находку могли воспринять как добрый знак и оставить себе.

Кошачьи усы

Как хранить кошачий ус

У этой приметы есть важное правило: ус кот должен потерять сам. Выдергивать его специально нельзя. Например, он может лежать на полу, в кошачьей лежанке или остаться среди шерсти.

Вибриссы (кошачьи усы) — это чувствительные волоски с нервными окончаниями. Они помогают коту ощущать пространство вокруг себя, поэтому намеренно забирать их у животного не стоит.

Найденный ус лучше сначала завернуть в салфетку или положить в маленький конверт. После этого его можно убрать в кошелек — например, в отдельное отделение, чтобы не потерять и не повредить.

Для тех, кто хочет сохранить такие находки, продают даже специальные коробочки и футляры для кошачьих усов.

Футляр для кошачьих усов

Баночка для хранения кошачьих усов

Приспособление для хранения кошачьих усов

Приспособление для хранения кошачьих усов

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