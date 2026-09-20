Мобилизация до 25 лет: кто попадает под призыв вопреки стандартным правилам

При каких условиях молодых мужчин могут мобилизовать законно?

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

По общему правилу, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы. Однако в некоторых случах под призыв могут попасть граждане до 25 лет.

Ключевым фактором является не сам возраст, а статус в системе воинского учета. Об этом на своем YouTube-канале рассказал адвокат Евгений Филипец.

По словам юриста, граждане до 25 лет по умолчанию остаются призывниками. Однако существует несколько категорий молодых людей, которые приобретают статус военнообязанных досрочно и могут быть призваны в ряды ВСУ.

Кто может подлежать призыву до 25 лет

Офицеры запаса .

. Лица, прошедшие срочную военную службу .

. Бывшие "ограниченно годные": Мужчины, получившие статус ограниченно годных до 25 лет, ранее автоматически переводились из категории призывников в военнообязанные. После отмены этого статуса они обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Если комиссия признает их годными к службе, они подлежат мобилизации на общих основаниях. Примечание: Адвокат упомянул эту категорию граждан, однако в 2024 году Командование Сухопутных войск утвердило директиву. Она запрещает призыв на военную службу мужчин, которым не исполнилось 25 лет и которые ранее получили статус "ограниченно годных".

Мужчины, получившие статус ограниченно годных до 25 лет, ранее автоматически переводились из категории призывников в военнообязанные. После отмены этого статуса они обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Если комиссия признает их годными к службе, они подлежат мобилизации на общих основаниях. Адвокат упомянул эту категорию граждан, однако в 2024 году Командование Сухопутных войск утвердило директиву. Она запрещает призыв на военную службу мужчин, которым не исполнилось 25 лет и которые ранее получили статус "ограниченно годных". Выпускники военных кафедр: Граждане, прошедшие военную подготовку в вузах и получившие первичные офицерские звания, приобретают статус военнообязанных сразу после окончания обучения и могут быть призваны до достижения 25-летия.

Граждане, прошедшие военную подготовку в вузах и получившие первичные офицерские звания, приобретают статус военнообязанных сразу после окончания обучения и могут быть призваны до достижения 25-летия. Бывшие сотрудники полиции: Экс-правоохранители со специальными званиями после увольнения со службы переводятся со специального на общий воинский учет, получая статус военнообязанных.

Технические ошибки в данных

Отдельно адвокат обратил внимание на фактор человеческой ошибки. Из-за сбоев или неточностей в военно-учетных данных гражданина, который должен оставаться призывником, могут ошибочно внести в реестр как военнообязанного.

Для предотвращения подобных ситуаций юрист советует мужчинам до 25 лет регулярно проверять свой статус в приложении "Резерв+". В случае обнаружения безосновательного изменения категории статус можно обжаловать в установленном законом порядке.

Отметим, 20 сентября произошел сбой в работе приложения "Резерв+". Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужно иметь мужчинам, когда сервисы Минобороны не работают.