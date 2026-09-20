Мобілізація до 25 років: хто потрапляє під призов усупереч стандартним правилам
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За яких умов молодих чоловіків можуть мобілізувати законно?
За загальним правилом, мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби, не мають права на відстрочку та не заброньовані. Однак у деяких випадках під призов можуть потрапити громадяни до 25 років.
Ключовим чинником є не сам вік, а статус у системі військового обліку. Про це на своєму YouTube-каналі розповів адвокат Євген Филипець.
За словами юриста, громадяни до 25 років за замовченням залишаються призовниками. Проте існує кілька категорій молодих людей, які набувають статусу військовозобов’язаних достроково і можуть бути призвані до лав ЗСУ.
Хто може підлягати призову до 25 років
- Офіцери запасу.
- Особи, які пройшли строкову військову службу.
- Колишні "обмежено придатні": Чоловіки, які набули статусу обмежено придатних до 25 років, раніше автоматично переводилися з категорії призовників до військовозобов’язаних. Після скасування цього статусу вони мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо комісія визнає їх придатними до служби, вони підлягають мобілізації на загальних підставах. Примітка: Адвокат згадав цю категорію громадян, проте 2024 року Командування Сухопутних військ затвердило директиву. Вона забороняє призов на військову службу чоловіків, яким не виповнилося 25 років і раніше отримали статус "обмежено придатних".
- Випускники військових кафедр: Громадяни, які пройшли військовий вишкіл у вишах і отримали первинні офіцерські звання, набувають статусу військовозобов’язаних відразу після закінчення навчання і можуть бути призвані до досягнення 25-річчя.
- Колишні співробітники поліції: Експравоохоронці зі спеціальними званнями після звільнення зі служби переводяться зі спеціального на загальний військовий облік, отримуючи статус військовозобов’язаних.
Технічні помилки у даних
Окремо адвокат звернув увагу на фактор людської помилки. Через збої або неточності у військово-облікових даних громадянина, який має залишатися призовником, можуть помилково внести до реєстру як військовозобов’язаного.
Для запобігання подібним ситуаціям юрист радить чоловікам до 25 років регулярно перевіряти свій статус у додатку "Резерв+". У разі виявлення безпідставної зміни категорії статус можна оскаржити в установленому законом порядку.
Зазначимо, 20 вересня стався збій у роботі програми "Резерв+". Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібно мати чоловікам, коли сервіси Міноборони не працюють.