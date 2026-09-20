Мобілізація до 25 років: хто потрапляє під призов усупереч стандартним правилам

За яких умов молодих чоловіків можуть мобілізувати законно?

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За загальним правилом, мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби, не мають права на відстрочку та не заброньовані. Однак у деяких випадках під призов можуть потрапити громадяни до 25 років.

Ключовим чинником є не сам вік, а статус у системі військового обліку. Про це на своєму YouTube-каналі розповів адвокат Євген Филипець.

За словами юриста, громадяни до 25 років за замовченням залишаються призовниками. Проте існує кілька категорій молодих людей, які набувають статусу військовозобов’язаних достроково і можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Хто може підлягати призову до 25 років

Офіцери запасу .

. Особи, які пройшли строкову військову службу .

. Колишні "обмежено придатні": Чоловіки, які набули статусу обмежено придатних до 25 років, раніше автоматично переводилися з категорії призовників до військовозобов’язаних. Після скасування цього статусу вони мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо комісія визнає їх придатними до служби, вони підлягають мобілізації на загальних підставах. Примітка: Адвокат згадав цю категорію громадян, проте 2024 року Командування Сухопутних військ затвердило директиву. Вона забороняє призов на військову службу чоловіків, яким не виповнилося 25 років і раніше отримали статус "обмежено придатних".

Чоловіки, які набули статусу обмежено придатних до 25 років, раніше автоматично переводилися з категорії призовників до військовозобов’язаних. Після скасування цього статусу вони мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо комісія визнає їх придатними до служби, вони підлягають мобілізації на загальних підставах. Адвокат згадав цю категорію громадян, проте 2024 року Командування Сухопутних військ затвердило директиву. Вона забороняє призов на військову службу чоловіків, яким не виповнилося 25 років і раніше отримали статус "обмежено придатних". Випускники військових кафедр: Громадяни, які пройшли військовий вишкіл у вишах і отримали первинні офіцерські звання, набувають статусу військовозобов’язаних відразу після закінчення навчання і можуть бути призвані до досягнення 25-річчя.

Громадяни, які пройшли військовий вишкіл у вишах і отримали первинні офіцерські звання, набувають статусу військовозобов’язаних відразу після закінчення навчання і можуть бути призвані до досягнення 25-річчя. Колишні співробітники поліції: Експравоохоронці зі спеціальними званнями після звільнення зі служби переводяться зі спеціального на загальний військовий облік, отримуючи статус військовозобов’язаних.

Технічні помилки у даних

Окремо адвокат звернув увагу на фактор людської помилки. Через збої або неточності у військово-облікових даних громадянина, який має залишатися призовником, можуть помилково внести до реєстру як військовозобов’язаного.

Для запобігання подібним ситуаціям юрист радить чоловікам до 25 років регулярно перевіряти свій статус у додатку "Резерв+". У разі виявлення безпідставної зміни категорії статус можна оскаржити в установленому законом порядку.

Зазначимо, 20 вересня стався збій у роботі програми "Резерв+". Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібно мати чоловікам, коли сервіси Міноборони не працюють.