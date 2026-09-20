Был политзаключенным Кремля и отдал жизнь за Украину: на войне погиб известный общественный деятель

Прошел пытки в РФ, но вернулся к бою

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На войне против российского агрессора ушел из жизни украинский общественный и политический деятель, соучредитель и начальник штаба УНА-УНСО, политзаключенный Кремля Николай Карпюк. Патриот погиб в бою с врагом.

Об этом в соцсетях сообщили член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции, соучредитель Национально-консервативного движения Юрий Гончаренко и народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов Артур Палатный.

Гончаренко написал, что они общались с Карпюком меньше месяца назад относительно некоторых подробностей создания УНСО и строили планы на будущее.

"Потеря, которую невозможно измерить или описать словами. Человек, всю жизнь посвятивший Украине, никогда не гнавшийся за славой, деньгами или должностями. Человек, который выдержал пытки в российской тюрьме. Которого похитили в 2014, потому что понимали его вес для национального движения Украины. Жил и ушел один из величайших воинов! Ушел в бою, как жил всю жизнь", — говорится в публикации.

Николай Карпюк. Фото: Facebook

В свою очередь, Палатный назвал Карпюка человеком несокрушимой воли и настоящим патриотом Украины, который был его другом.

"Николай Андронович посвятил жизнь борьбе за Украину. Прошел революции, годы российского плена и тяжелые испытания, но остался несокрушимым. Даже после 60 лет он пошел воевать, защищать родную землю. Потому что для него любовь к Украине была не словами, а делом всей жизни", — написал он.

Палатный поблагодарил погибшего воина за мужество и преданность нашему государству. "Неописуемо больно терять таких людей… Покойся с миром. Светлая память и вечная честь", – резюмировал он.

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