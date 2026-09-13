Ляп Путина про медведей и косаток высмеяли песней - ее уже прозвали шедевром (видео)

Комик не боится называть Путина кличкой, придуманной украинскими футбольными фанатами

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В воскресенье, 13 сентября, российский и израильский юморист представил свою новую композицию "Песенка про медведей (и косаток)". Идейным вдохновителем для хита стал президент РФ Владимир Путин и его странное оправдание войны против Украины.

Соответствующее видео Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале. Песня за несколько часов набрала десятки тысяч просмотров.

В песне рассказывается о конфликте между белыми медведями и косатками. Мишки приходят к Путину за помощью, и тот объявляет так называемую "СВО" (так в РФ называют войну в Украине), целью которой называется "дечелюстификация косаток". После 5 лет войны до медведей начинает доходить, что Путин, которого в композиции называют "х***о", втянул их "в какую-то стремную тему", а завершается все прилетом ракеты и гибелью всех медведей и косаток.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

В сети новая песня Слепакова вызвала фурор. Пользователи благодарят Семена за антивоенную позицию и юмор. Особенно их порадовало строчка про "мощи Святого Медведия".

"Это очередной шедевр. Браво!"

"Чтобы не плакать, смеюсь, слушая ваши песни"

"В чем сила, брат? В мощах Святого Медведия"

"Помимо потрясающей песни еще и потрясающая пародия голоса"

"Душераздирающая история"

"Мощи Святого Медведия. Талантище!"

"Дечелюстификация. Это сильно"

Напомним, Путин в конце августа 2026 года привел в пример косаток, якобы едящих медведей на Северном полюсе, чтобы оправдать свою войну против Украины. При этом Научно подтвержденных случаев того, что косатки едят белых медведей, в природе не существует.

Справка: Семен Слепаков — известный юморист, музыкант и автор сатирических песен. Популярность ему принесли успешная карьера в КВН, а также создание и участие в таких громких проектах, как "Наша Russia" и Comedy Club. Семен осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину с первых же дней: 25 февраля 2022 года он публично призвал остановить войну, а позже покинул Россию и переехал в Израиль.

Публичный протест: Выступил с острой критикой действий Кремля, продолжив высмеивать российские власти и военную агрессию в своих сатирических треках.

Выступил с острой критикой действий Кремля, продолжив высмеивать российские власти и военную агрессию в своих сатирических треках. Статус "иноагента": В 2023 году Минюст РФ признал артиста "иностранным агентом" из-за антивоенной позиции и поддержки Украины.

В 2023 году Минюст РФ признал артиста "иностранным агентом" из-за антивоенной позиции и поддержки Украины. Уголовное дело: Комику грозит до 2 лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

В своих песнях Слепаков высмеивает российские власти, в частности Путина. Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия не исключает, что осенью 2026 года пройдут трехсторонние переговоры по урегулированию войны. Речь идет о встрече представителей Украины, США и РФ.