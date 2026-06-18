"Сгорела целиком". Песня путиниста Шнурова о горящей Москве оказалась пророческой (видео)

Украинцы заинтересовались старым хитом после мощных взрывов в столице РФ

В украинские тренды 18 июня залетела песня российской группы "Ленинград" о пылающей столице РФ. На фоне масштабных пожаров на Московском нефтеперерабатывающем заводе старый трек приобрел для украинцев новый, абсолютно буквальный смысл.

Композиция "Почем звонят колокола" вошла в студийный альбом "Рыба", релиз которого состоялся еще в 2012 году. В то время многие восприняли этот трек как громкий политический демарш лидера коллектива Сергея Шнурова.

В тексте песни автор жестко прошелся по ключевым российским фигурам, из-за чего "под раздачу" попали диктатор Владимир Путин, экс-президент Дмитрий Медведев, оппозиционер Алексей Навальный (уже покойный) и пропагандистка Ксения Собчак. Шнуров детально описал, как дотла сгорела Москва, все ее жители, правоохранительные органы, а также действующий и будущий мэры города.

"Москва по ком звонят твои колокола"

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Слова песни "Почем звонят колокола"

Однако сегодня бывший бунтарь Шнуров полностью прогнулся под Кремль и трусливо молчит о полномасштабном вторжении России в мирную Украину. Несмотря на нынешнюю позицию автора, его старое творчество зажило отдельной жизнью. После новостей о том, что украинские дроны успешно ударили по московскому НПЗ, вызвав огромный пожар, украинцы начали переслушивать трек в новых интерпретациях.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Интересно, что в сентябре 2022 года, уже после полномасштабного вторжения, Шнуров прямо в центре Москвы спел хит "Почем звонят колокола?". Это не осталась без внимания украинцев.