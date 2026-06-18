Укр

"Сгорела целиком". Песня путиниста Шнурова о горящей Москве оказалась пророческой (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Москва горит Новость обновлена 18 июня 2026, 12:25
Москва горит. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцы заинтересовались старым хитом после мощных взрывов в столице РФ

В украинские тренды 18 июня залетела песня российской группы "Ленинград" о пылающей столице РФ. На фоне масштабных пожаров на Московском нефтеперерабатывающем заводе старый трек приобрел для украинцев новый, абсолютно буквальный смысл.

Композиция "Почем звонят колокола" вошла в студийный альбом "Рыба", релиз которого состоялся еще в 2012 году. В то время многие восприняли этот трек как громкий политический демарш лидера коллектива Сергея Шнурова.

В тексте песни автор жестко прошелся по ключевым российским фигурам, из-за чего "под раздачу" попали диктатор Владимир Путин, экс-президент Дмитрий Медведев, оппозиционер Алексей Навальный (уже покойный) и пропагандистка Ксения Собчак. Шнуров детально описал, как дотла сгорела Москва, все ее жители, правоохранительные органы, а также действующий и будущий мэры города.

"Москва по ком звонят твои колокола"

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Москва по ком звонят твои колокола текст песни
Слова песни "Почем звонят колокола"

Однако сегодня бывший бунтарь Шнуров полностью прогнулся под Кремль и трусливо молчит о полномасштабном вторжении России в мирную Украину. Несмотря на нынешнюю позицию автора, его старое творчество зажило отдельной жизнью. После новостей о том, что украинские дроны успешно ударили по московскому НПЗ, вызвав огромный пожар, украинцы начали переслушивать трек в новых интерпретациях.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Интересно, что в сентябре 2022 года, уже после полномасштабного вторжения, Шнуров прямо в центре Москвы спел хит "Почем звонят колокола?". Это не осталась без внимания украинцев.

Теги:
#Пожар #Москва #Песня #Сергей Шнуров #Ленинград