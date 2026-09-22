Україна не завжди переводила стрілки годинника вперед і назад: раніше у нас був "декретний час"
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Сезонне переведення годинників існувало не завжди
Сьогодні українці двічі на рік переводять стрілки годинника, однак так було не завжди. Раніше в Україні діяла інша система — так званий "декретний час", за якого годинники постійно випереджали поясний час на одну годину.
Як змінювалися правила обчислення часу в нашій країні та коли з'явилася сучасна система — розповість "Телеграф".
Що таке "декретний" час
У 1930 році на всій території СРСР запровадили "декретний" час. Він передбачав постійне зміщення годинників на одну годину вперед відносно поясного часу.
Сезонного переведення стрілок тоді не було. Тому в Україні взимку та влітку діяв один і той самий час, а тривалість світлового дня змінювалася природно.
Коли з'явився літній час
У 1981 році постанова Ради Міністрів СРСР запровадила регулярний перехід на літній час по всій території Союзу.
Перший такий перехід відбувся 1 квітня. Стрілки перевели ще на одну годину вперед, тобто влітку до "декретного" часу додавалася ще одна година.
У результаті годинники випереджали поясний час на дві години. Нові правила діяли на всій території України.
Сезонний час в Україні запроваджували й раніше
Сезонне переведення годинників використовували і в інших країнах. У США літній час запровадили у 1918 році, а в Росії — у 1917-му.
В Україні сезонну зміну часу офіційно вводили ще у 1919 році, під час визвольних змагань. Відповідне рішення передбачало переведення годинників з квітня до вересня.
Коли скасували "декретний" час
У 1990 році "декретний" час на території України скасували. Після цього правила сезонного переведення годинників ще кілька разів змінювалися.
У 1996 році сучасну модель закріпили постановою Кабінету Міністрів. Відтоді в Україні діє "київський час" другого часового поясу із сезонним переведенням стрілок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч проти 25 жовтня о 4:00 стрілки годинників потрібно буде повернути на одну годину назад — на 3:00.