Съели и выбросили или моют заново? Что делают с ланч-боксами от бесплатных школьных обедов
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Одноразовую посуду не утилизируют
Во многих украинских школах детям обеды сейчас дают не в керамической посуде, а в ланч-боксах из вспененного полистирола (EPS). Однако после использования школы не утилизируют тару, что наносит вред экологии.
В одной из школ Днепра "Телеграфу" рассказали, что контейнеры от школьных обедов просто выбрасывают в мусорку. Предварительно из них удаляют остатки пищи.
Следует отметить, что без должной утилизации, для разложения вспененного полистирола требуется около 500 лет. Фактически этот материал не биоразлагается, а лишь крошится на мелкие частицы под действием солнца и механического воздействия.
Однако из-за загрязненности пищей и низкой экономической выгодности такие ланч-боксы почти нигде не принимают на вторичную переработку. В большинстве своем они оказываются на свалках или сжигаются.
Вспененный полистирол на свалках, где он поддается влиянию солнца, осадков и перепадов температуры, легко крошится. Микрочастицы попадают в почву, водоемы и организмы животных и рыб.
Из-за маленького веса их легко разносит ветер и вода. Частицы пластика загрязняют Мировой океан, становясь причиной гибели птиц и морских жителей, путающих его с едой.
Ранее "Телеграф" сравнивал школьное питание в Украине и Польше. В Украине в рамках реформы школьного питания существенно увеличили количество овощей, фруктов и злаковых в ежедневном меню учащихся.