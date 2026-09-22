Есть две самые важные вещи: министр о нехватке средств в бюджете, угрозах для Киева и подготовке к зиме

Он объяснил ситуацию и поделился прогнозами

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Выплаты ВПЛ государство будет пытаться выплачивать "до последнего", несмотря на проблемы с бюджетом, сейчас риска, что их прекратят, нет. Власти на местах готовят регионы к тяжелой зиме, однако области Левобережной Украины, более уязвимые перед российскими атаками, в более сложном положении.

Об этом и не только в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин.

Киев внесли в список территорий повышенного риска — что это значит

Киев и области внесены сейчас в список территорий повышенного риска. Что это значит?

– Это касается страхования. Это означает, что с точки зрения экономических рисков есть повышение лучшей опции непосредственно для предпринимателей по страхованию. То есть, это не касается зоны активных боевых действий и потенциально активных боевых действий. То есть это не об этом, а о том, что бизнес, безусловно, несет такие же риски и нужны более улучшенные условия.

Есть ли риск остановки выплаты помощи ВПЛ

Люди боятся, что из-за кризиса в бюджете, о котором все говорят, будут задержки с выплатами ВПЛ. Речь идет о выплатах 3 тысяч гривен на ребенка и 2 тысячи на взрослого.

— У нас Вооруженные Силы и социальные выплаты — это ключевой приоритет, который должен быть сохранен, несмотря на критические ситуации. Если говорим о дополнительных опциях, например вопросе ваучеров на жилье для ВПО с ВОТ, там мы исчерпали финансовую способность программы по состоянию на данный момент. Сейчас ведем переговоры с международными партнерами по дополнительному обеспечению, но это уже в основном на следующий год.

А что касается именно социального характера, социальной составляющей, то государство будет до последнего все это обеспечивать. Надеюсь, что стабилизируемся лучше. В этом риска нет. Пока.

Виталий Безгин. Фото: facebook.com/BezginVitalik

Какие общины лучше готовятся к зиме

Какие общины и регионы можно выделить в фокусе наибольшего риска перед тяжелой зимой?

— Все готовятся, сейчас выделять кого-то, кто лучше, кто хуже, с моей стороны было бы некорректно. С точки зрения интенсификации российских ударов, безусловно, если мы говорим о левобережной Украине, то она под большим риском в силу большей досягаемости.

Безусловно, тот кусок, который недостижим, слава Богу, пока для баллистических атак, я имею в виду Запад Украины, конечно, они в лучшем состоянии сугубо по компоненту безопасности. Все остальное — будем смотреть по ситуации.

Много разговоров, что Киев очень плохо готовится…

– Не буду выделять никого.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с министром социальной политики, семьи и единства Украины Денисом Улютиным. Он рассказал о выплатах людям с 3 группой инвалидности, "Зимней поддержке" и государственных услугах для украинцев за рубежом.