Бабушкины дорожки на стол снова актуальны: как вписать их в современный интерьер

5 мест в доме, где она будет выглядеть уместно

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Кружевные, вышитые и вязаные дорожки еще недавно ассоциировались с бабушкиным домом. Теперь знакомый текстиль снова появляется в квартирах, но используют его уже несколько иначе.

В современном интерьере такие длинные узкие полотна называют раннерами. Их можно увидеть не только на обеденном столе — "Телеграф" расскажет, какую еще мебель можно украсить.

На обеденном столе – классика

Здесь все просто: раннер кладут вдоль столешницы, а поверх него сервируют стол.

Для повседневного варианта достаточно красивой посуды и текстильных салфеток. Если накрывают стол для гостей, композицию можно дополнить подсвечниками, бокалами или невысокой композицией из веток, которая не мешает разговаривать через стол.

На темной столешнице особенно хорошо видно светлое кружево, а на деревянной вышивку и фактуру ткани.

Сервировка обеденного стола. Фото: Prom.ua

Сервировка обеденного стола. Фото: Prom.ua

На комоде рядом с зеркалом

Комод – одно из тех мест, где старую дорожку можно обыграть совсем по-новому. Если над комодом находится зеркало, дорожку можно положить прямо под ним. Сверху поставьте лампу, несколько рамок с фото или шкатлку для украшений.

Здесь лучше не заполнять каждый сантиметр: узор дорожки уже прибавляет достаточно деталей.

Комод

На консоли — в прихожей

Раннер поможет украсить узкую консоль в прихожей и при этом не отнимет лишнего места. Поверх него можно поставить небольшую чашу для ключей, лампу или лаконичный вазон. Над мебелью будет органично смотреться зеркало, а чтобы столешница не выглядела перегруженной, достаточно ограничиться двумя-тремя предметами.

Консоли в прихожей

На журнальном столике — с книгами

В гостиной дорожка может стать основой композиции на журнальном столике.

Поверх можно положить несколько книг, а рядом поставить керамическую чашу или небольшую декоративную скульптуру. Еще один вариант – небольшой поднос, в котором собраны пульт, очки и другие вещи, обычно разбросанные по столу.

Журнальный столик

На тумбе достаточно одной детали

Небольшой кусок кружева или вышитого полотна подойдет и для тумбы. Здесь не нужно придумывать сложную композицию.

Дорожку можно оставить под лампой, растением в горшке или интересной керамической вещью. Она просто отделит этот предмет от поверхности мебели и привлечет к нему внимание.

На тумбе

На полке – для небольшого акцента

Если полка достаточно широкая, на ней тоже найдется место для дорожки. Особенно удачно здесь будет смотреться ткань с вышитым орнаментом или интересным узором.

Рядом можно поставить керамическую посуду, рамки с фотографиями или несколько любимых мелочей.

На полке

Что следует учесть

Если дорожка сама по себе привлекает внимание — имеет много вышивки, кружева или выразительный орнамент — не стоит перегружать ее декором. Рядом достаточно нескольких простых вещей, чтобы старый текстиль выглядел уместно, а не напоминал полку с сувенирами.

И совсем не обязательно беречь такую вещь "до лучших времен". Если дорожка годами пылится в шкафу, самое время дать ей вторую жизнь — например, использовать там, где хочется добавить интерьеру немного фактуры и домашнего тепла.

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