Високе сидіння та просторий салон: яке бюджетне авто масово обирають водії поважного віку

Висока посадка буде зручною для старших водіїв

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Для водіїв старшого віку автомобіль має бути не лише доступним за ціною, а й зручним у повсякденному користуванні. Є компактна модель, яка може зацікавити високою посадкою, хорошим оглядом та простором у салоні.

Одним із варіантів може стати Citroen C3 — компактний міський автомобіль, який випускають із 2002 року. За цей час модель отримала кілька поколінь, різні двигуни та комплектації, тому на вторинному ринку є з чого обирати, як написали в "autohero".

Чим зручний Citroen C3

Однією з особливостей C3 є досить висока посадка. Завдяки цьому водієві легше сідати в автомобіль і виходити з нього, а великі вікна забезпечують хороший огляд під час руху та паркування.

Попри компактні розміри, у салоні достатньо місця. Це стосується і заднього ряду, де пасажирам доступно достатньо простору для ніг та голови.

Автомобіль добре підходить для поїздок містом, де часто доводиться маневрувати та паркуватися у вузьких місцях. У третьому поколінні C3 також з'явилися спеціальні бічні елементи на дверях, які допомагають захистити кузов від пошкоджень під час паркування.

Які є недоліки

У деяких версіях значна частина функцій керується через сенсорний екран. Для водіїв, які звикли до звичайних кнопок і перемикачів, це може бути не дуже зручно.

Під час вибору вживаного C3 також потрібно перевіряти стан кузова та електрообладнання. У старих автомобілях можуть виникати проблеми з корозією та електрикою, тому перед купівлею бажано провести технічну діагностику.

Загалом Citroen C3 поєднує компактні розміри, високу посадку та хороший огляд, що робить його зручним варіантом для щоденних міських поїздок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про бюджетний автомобіль, який часто обирають для батьків завдяки простому обслуговуванню та доступному ремонту.