Влажность и плесень исчезнут: что нужно нанести на окна осенью

Простое решение распространенной проблемы

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С приходом осенних холодов и зимних морозов многие сталкиваются с тем, что окна в квартире начинают запотевать, а на подоконниках собираются целые лужи воды. Это не просто косметический дефект, а тревожный сигнал о нарушении микроклимата в доме.

Польский ресурс Se.pl поделился неочевидным способом борьбы с этой напастью с помощью средства, которое есть почти в каждой ванной комнате.

Окна запотевают из-за резкого перепада температур между тёплым влажным воздухом внутри дома и холодным стеклом. Если влажность в квартире и без того высокая, на стенах, резиновых уплотнителях и жалюзи со временем может появиться и плесень. Специалисты советуют держать влажность в доме в пределах 40–60%.

Прежде всего необходимо наладить правильную циркуляцию воздуха. Для этого следует 2-3 раза в день открывать окна настежь всего на 5-10 минут. Этого хватит, чтобы полностью сменить воздух, удалить лишнюю влагу, но при этом не выстудить стены и мебель. Для дополнительного эффекта можно поставить на подоконник небольшие пиалки с обычной солью или содой, которые будут впитывать сырость.

Фото сгенерировано ИИ

Что касается самих окон, то на них можно нанести тонкий слой обычной пены для бритья и растереть мягкой тканью до почти невидимой плёнки. Средство создаст на стекле гидрофобный барьер, из-за чего пар оседает не каплями, а тонким ровным слоем — и запотевание практически исчезает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как решить проблему с появлением плесени в ванной.