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Влажность и плесень исчезнут: что нужно нанести на окна осенью

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Запотевшие окна - проблема во многих домах
Запотевшие окна - проблема во многих домах. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простое решение распространенной проблемы

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С приходом осенних холодов и зимних морозов многие сталкиваются с тем, что окна в квартире начинают запотевать, а на подоконниках собираются целые лужи воды. Это не просто косметический дефект, а тревожный сигнал о нарушении микроклимата в доме.

Польский ресурс Se.pl поделился неочевидным способом борьбы с этой напастью с помощью средства, которое есть почти в каждой ванной комнате.

Окна запотевают из-за резкого перепада температур между тёплым влажным воздухом внутри дома и холодным стеклом. Если влажность в квартире и без того высокая, на стенах, резиновых уплотнителях и жалюзи со временем может появиться и плесень. Специалисты советуют держать влажность в доме в пределах 40–60%.

Прежде всего необходимо наладить правильную циркуляцию воздуха. Для этого следует 2-3 раза в день открывать окна настежь всего на 5-10 минут. Этого хватит, чтобы полностью сменить воздух, удалить лишнюю влагу, но при этом не выстудить стены и мебель. Для дополнительного эффекта можно поставить на подоконник небольшие пиалки с обычной солью или содой, которые будут впитывать сырость.

Зачем мазать окна пеной для бритья
Фото сгенерировано ИИ

Что касается самих окон, то на них можно нанести тонкий слой обычной пены для бритья и растереть мягкой тканью до почти невидимой плёнки. Средство создаст на стекле гидрофобный барьер, из-за чего пар оседает не каплями, а тонким ровным слоем — и запотевание практически исчезает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как решить проблему с появлением плесени в ванной.

Теги:
#Окна #Лайфхак #Влажность #Пена для бритья