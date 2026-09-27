Вологість і цвіль зникнуть: що потрібно нанести на вікна восени

Просте рішення поширеної проблеми

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З настанням осінніх холодів і зимових морозів багато хто стикається з тим, що вікна у квартирі починають пітніти, а на підвіконнях збираються цілі калюжі води. Це не просто косметичний дефект, а тривожний сигнал про порушення мікроклімату в будинку.

Польський ресурс Se.pl поділився неочевидним способом боротьби з цією напастю за допомогою засобу, який є майже у кожній ванній кімнаті.

Вікна пітніють через різкий перепад температур між теплим вологим повітрям усередині будинку та холодним склом. Якщо вологість у квартирі й без того висока, на стінах, гумових ущільнювачах і жалюзі з часом може з'явитися й цвіль. Фахівці радять тримати вологість у будинку в межах 40–60%.

Насамперед необхідно налагодити правильну циркуляцію повітря. Для цього слід 2-3 рази на день відчиняти вікна навстіж усього на 5-10 хвилин. Цього вистачить, щоб повністю змінити повітря, видалити зайву вологу, але при цьому не вистудити стіни та меблі. Для додаткового ефекту можна поставити на підвіконня невеликі піали зі звичайною сіллю або содою, які вбиратимуть вогкість.

Фото згенероване ШІ

Щодо самих вікон, то на них можна нанести тонкий шар звичайної піни для гоління і розтерти м'якою тканиною до майже невидимої плівки. Засіб створить на склі гідрофобний бар'єр, через що пара осідає не краплями, а тонким рівним шаром — і запотівання практично зникає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вирішити проблему з появою плісняви у ванній кімнаті.