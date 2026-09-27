Не мусор, а находка: что можно сделать из бутылки от бытовой химии

Не спешите выбрасывать бутылки из-под средств для стирки

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Бутылка от моющего средства кажется мусором сразу после того, как заканчивается её содержимое. Тем не менее это прочный пластик с удобной ручкой, который при небольшой доработке легко превратить в полезную вещь для дома, машины или сада.

"Телеграф" рассказывает, как можно с пользой применить бутылку из-под средства для стирки.

Прежде всего флакон необходимо тщательно вымыть, снять этикетку и дождаться полного высыхания. Такую тару нельзя использовать для хранения еды, напитков или питьевой воды. Но для бытовых нужд это идеальный материал.

Если планируете резать пластик, острые края обязательно обработайте наждачной бумагой или заклейте скотчем, чтобы не пораниться.

Самый простой вариант — сделать удобный совок для кошачьего наполнителя, песка или дорожной соли, срезав нижнюю часть бутылки под углом и оставив крепкую ручку. Если проделать в крышке отверстия раскаленным гвоздем, получится лейка для растений, которую удобно держать в руке.

Фото: Pinterest, ИИ, коллаж "Телеграфа"

Если в бутылке вырезать боковую стенку, получится вместительный органайзер для хранения мелких инструментов, кистей или проводов. Такая обрезанная емкость подойдет для хранения прищепок на балконе, в нее можно сложить тряпки, щетки и влажные салфетки в багажнике.

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