Зимой будет на 7-8 градусов теплее: как правильно утеплять жилье в многоэтажках

Энергоэффективность является очень важной составляющей комфортной жизни

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В рамках подготовки к зиме украинцы массово утепляют свои квартиры. Однако лучшего эффекта можно достичь, если произвести комплексную термомодернизацию всего здания.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал Андрей Костенко, представитель ООО " ВЕНТАРОК ". По его словам, такой подход сможет обеспечить дополнительные 7-8 градусов тепла в помещениях.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Утеплили одну квартиру, а мерзнет весь подъезд: в чем главная ошибка украинцев

Эксперт подчеркнул, что на практике доказано, что утепление отдельных квартир не даст желаемого результата зимой. Так что жильцам или ОСМД, которые хотят провести термомодернизацию, стоит обратить внимание на проект утепления всего фасада дома.

"Благодаря этому можно работать не только с теплопотерями, но и с проблемными местами здания и получить лучший результат для всего дома. Ведь сплошное внешнее утепление фасада является общепризнанным способом уменьшения тепловых потерь через стены", — пояснил Костенко.

Он отметил, что, согласно данным представителей городских властей, после комплексного утепления в домах, построенных более 45 лет назад, температура в помещениях зимой может вырасти на 7-8 градусов. В то же время эти же стены и крыша будут дольше удерживать прохладу летом.

"Это и есть разница между точечным "латаньем" и системным подходом. Одна квартира с пенопластом дает локальный эффект, тогда как дом, утепленный вместе с крышей и фасадом, меняет микроклимат для всех его обитателей сразу", — резюмировал Костенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую главную ошибку при утеплении дома совершает большинство владельцев квартир.