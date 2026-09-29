Поляки, Ле Пен и Россия. Выдержит ли украинский агросектор самый тяжелый за войну период

Киев уже сейчас предлагает Европе переписать правила аграрного рынка.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сегодня ситуация в украинском аграрном секторе – самая сложная с начала полномасштабной войны, констатирует во время общения с журналистами в Брюсселе министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Из-за блокирования Россией глубоководных портов Черного моря возник риск, при котором не будет экспортировано около 30 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции общей стоимостью около 10 миллиардов долларов. Готовы ли Украине помочь в ЕС? Далее – в материале "Телеграфа".

Агропродовольственный сектор обеспечивает 17,5% ВВП Украины, почти 56% экспортных поступлений и около 20% занятости населения – на фоне критической бюджетной ситуации, которая сложилась в государстве, и разрушения промышленности это настоящий локомотив украинской экономики.

После морской блокады Киев вместе с ЕС и соседними государствами уже адаптировал логистику экспорта через так называемые "Пути солидарности", Дунайский маршрут, а также железнодорожное и автомобильное сообщение.

Однако нужно больше. В этот раз Украина предложила европейским партнерам рассмотреть возможность выделения 1,1 млрд евро для расширения "Путей солидарности", например через морские порты Германии, Нидерландов или другие потенциальные направления.

Идея в том, чтобы ЕС или отдельные заинтересованные партнеры взяли на себя компенсацию логистических расходов, необходимых для экспорта украинского зерна и не только.

"У украинских фермеров нет возможности оплатить такие расходы, потому что это будет огромный ущерб для их деятельности", — объясняет Высоцкий.

Киев прямо коммуникирует: без возможности экспорта площади посева следующей весной могут снизиться на 35-40%. Тогда это приведет к необратимым потерям для украинского сельского хозяйства, соответственно, отечественной экономики. Также речь идет о значительных потерях для международной продовольственной безопасности. Украинская аграрная продукция поставляется более чем в 100 стран мира, обеспечивая продовольственную безопасность целых регионов.

В то же время, следует понимать, что тема аграрного сектора является одной из самых сложных в европейской политике, поскольку в ней пересекаются большие финансовые потоки и внутриполитические интересы стран-членов. Совместная аграрная политика ЕС поглощает около 25% всего бюджета блока.

Фермеры в Польше, Франции, Венгрии, Румынии или кое-где опасаются, что более дешевая украинская продукция обвалит цены на их внутренних рынках и приведет к уменьшению доходов или даже банкротству местных хозяйств. Кроме того, аграрии ЕС считают нечестной конкуренцию со стороны стран вне блока, где, например, требования к производству могут быть менее суровыми.

Фермеры являются чрезвычайно организованной и влиятельной силой – они способны быстро блокировать дороги, границы или правительственные кварталы, как уже происходило в Брюсселе.

С другой стороны – политики, регулярно использующие чувствительную тему защиты фермеров. Голос аграриев на выборах может решить судьбу власти, особенно в странах с высокой долей сельского населения – как в случае с соседней Польшей.

В 2022 году Европейский Союз ввел временный режим для Украины, который предусматривал отмену пошлин и упрощение доступа украинских товаров к европейскому рынку на фоне полномасштабной агрессии РФ.

Через год после этого Польша, Венгрия и Словакия, ссылаясь на необходимость защиты своих фермерских хозяйств, ввели односторонние национальные ограничения на импорт отдельных украинских аграрных товаров.

Эти меры стали предметом спора, поскольку Европейская комиссия выступала за решение вопроса на уровне всего ЕС, а не через односторонние запреты отдельных государств-членов. Несмотря на то, что Брюссель впоследствии обновил механизм торговой поддержки Украины, введя дополнительные предохранители, три столицы не отказываются от эмбарго на украинские продукты.

Кроме того, Румыния, сыгравшая важную роль в содействии экспорту украинской продукции через порт Констанцы, в этом году столкнулась с протестами собственных фермеров, поскольку рекордный урожай создал значительную нагрузку на логистические мощности страны.

Тарас Высоцкий объясняет, что рынки соседних государств не являются целевыми для нашей зерновой продукции. "Наша основная просьба – обеспечить транзит", – говорит чиновник.

Тарас Высоцкий. Фото Ольга Кириллова, "Телеграф"

На этот раз европейские министры аграрной политики внимательно выслушали доклад украинского коллеги о разрушительных последствиях российской агрессии, однако с конкретными обещаниями не спешили. Заверив Киев в полной солидарности, они все же воздержались от скорых решений по оказанию той логистической помощи, на которую рассчитывала Украина.

Европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Гансен, например, заявил о "серьезных вызовах" с которыми сталкиваются страны, которые уже являются частью "Путей солидарности".

"В ответ на ухудшение ситуации в Черном море и рост трудностей с судоходством, в частности в районе Дуная, Европейская комиссия поддерживает контакты с украинскими властями и соседними странами, чтобы решать текущие проблемы, в частности, используя "Пути солидарности".

Но видим, что здесь тоже есть серьезные вызовы. В других странах, через которые сейчас осуществляется доступ к "Путям солидарности", инфраструктура также работает на грани своих возможностей. Думаю, нам нужно решать эту проблему, чтобы обеспечить беспрепятственное движение экспорта», – сказал Гансен.

Кристоф Гансен. Фото Европейская Комиссия

При этом еврокомиссар отметил "полную преданность" дальнейшей поддержке доступа Украины к международным рынкам и напомнил, что ЕС поддерживает инициативы по мораторию на атаки в Черном море.

В Варшаве, к примеру, открыто подчеркивают защиту собственных интересов. Правда, делают это в более широком контексте будущего вступления Киева в Европейский Союз — события перспективы явно не ближайших нескольких месяцев.

"Мы представляем наше отношение к этому вопросу. Рынок, связанный с сахаром, свининой и говядиной, в нашей стране находится в очень сложной ситуации из-за цен.

Мы выступаем за вступление Украины в ЕС, но в то же время должны защищать польских фермеров", – сказал "Телеграфу" Яцек Черняк — государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

Тарас Высоцкий, отвечая на вопросы нашего издания, сообщил о диалоге со всеми странами-соседями о возможностях транзита сельскохозяйственной продукции, в том числе через польскую территорию.

"Мы подчеркиваем, что запрос сфокусирован на транзите и затем – экспорте в третьи страны, например, на такие наши традиционные рынки, как Северная Африка или Юго-Восточная Азия, Ближний Восток.

Мы говорим о том, чтобы увеличить пропускную способность прежде всего железной дороги. То есть увеличить количество поездов, которые могли бы проходить. Опять же, упор на то, что это вопрос транзита соответствующей аграрной продукции, который никоим образом не влияет непосредственно на европейский рынок и на европейского фермера", – сообщил украинский министр.

Впрочем, в той же Польше сигнализируют, что у них нет технической возможности накапливать сельскохозяйственную продукцию, в частности зерно, на таможенных складах для дальнейшего формирования крупных экспортных партий.

"Мы обратились с тем, чтобы пересмотреть эту возможность", – сказал Тарас Высоцкий.

В то же время, Украина пытается "пробить стену" и донести своим европейским партнерам, что украинский агросектор — это не угроза, а инструмент общей устойчивости. Особенно – в долгосрочной перспективе, когда дело дойдет до полноценного членства нашего государства в ЕС.

Так, вступление Украины означало бы радикальное перераспределение аграрных субсидий в пользу украинских агрохолдингов и фермеров, поэтому нынешние получатели в ЕС потеряли бы значительную часть выплат. Поэтому речь идет о переходном периоде, который может занять годы и способствовать плавной интеграции украинского сектора.

Климатические изменения уже сегодня наносят удар по европейскому урожаю, и в Киеве убеждены, что сочетание украинских и европейских возможностей позволит обеспечить продовольственную безопасность всего блока.

Яркий пример – Франция. Страна является крупнейшим аграрным производителем в Европейском Союзе и одним из главных глобальных экспортеров продовольствия – речь о зерновых, вине, молочных продуктах, мясе.

При этом замедление или, наоборот, слишком быстрое и неравномерное созревание винограда из-за жары, весенних заморозков, града и засухи нанесли мощный удар по отрасли. К примеру, в известном регионе Шампань урожайность падала почти наполовину, что стало одним из самых низких показателей за последние 40 лет.

Тему защиты французских фермеров накануне выборов 2027 года продолжают поднимать ультраправые силы, в частности партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

"Мы не считаем, что вступление Украины в Европейский Союз отвечает чьим-то интересам. Это создаст дополнительное давление на наших фермеров.

Мы уже видели проблему со снижением пошлин, например, на продукцию птицеводства. Если на рынок ЕС поступает мясо птицы по цене три евро за килограмм, это, безусловно, оказывает давление на производителей птицы и создает несправедливую конкуренцию», – утверждал в июне 2026 года лидер политической силы Жордан Барделла.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины, наоборот, говорит, что интеграция украинского аграрного сектора снимет определенные риски и для Парижа.

"Наша идея – говорить с коллегами из Франции, Германии, Польши и так далее. С учетом изменения климата количество рисков растет, и логично иметь общий рынок в пределах ЕС, где будет определенный фокус, всегда будет обеспечиваться внутренняя продовольственная безопасность, а избыток продукции будет экспортироваться в третьи страны, в зависимости от того, где это удобно логистически.

Дискуссия по этому месседжу меняется и в пределах Евросоюза. Есть понимание, что климатические вызовы – это не что-то, что может наступить. Это то, что происходит уже сегодня.

Именно поэтому требуется комплексный подход, который защитит не только фермеров, но и перерабатывающую отрасль и бесперебойную поставку готовой продукции потребителям», – пояснил Высоцкий.

Таким образом, пока оппоненты евроинтеграции пытаются использовать украинский вопрос в собственной избирательной гонке, Киев уже сейчас предлагает прагматический и стратегический план на десятилетие вперед. Даже во время кровопролитной войны Украина смотрит в будущее, предлагая Евросоюзу не проблемы, а ключи к их решению.