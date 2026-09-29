Не торопитесь включать обогреватель: эти способы согреть комнату работают лучше

Простые решения помогут пережить прохладные дни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С наступлением холодов многие сразу задумываются об использовании обогревателя. Однако вместо него можно попробовать несколько простых, но эффективных способов сохранить тепло в помещении.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT за советом, как обогреть комнату в холода без обогревателя и лишних трат на электричество. Цифровой разум подсказал сразу пять полезных лайфхаков.

Для них не потребуется вложений и усилий. Потратив всего пару минут, можно здеть свое жилье намного теплее.

Проверьте окна и двери

Значительное количество тепла может уходить через щели в оконных рамах и дверях. Поэтому необходимо тщательно проверить, насколько плотно они закрываются и при необходимости устранить сквозняки.

Проникновение холода в квартиру помогут уменьшить уплотнитель или специальные материалы для изоляции.

Устранение сквозняка в доме. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Используйте грелку

Гелка или бутылка с теплой водой могут стать хорошим источником тепла в комнате. Ее можно положить под одело или плед рядом с собой, чтобы сгреться без помощи обогревателя.

Однако важно добавить, что слишком горячую воду не стоит использовать, а емкость следует надежно закрыть. Такого способа согреться хватит на час или даже два.

Грелка. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Зажгите свечи

Свечи выделяют тепло и использование нескольких штук в комнате помогут немного обогреть ее. Конечно, этот способ не поможет заменить полноценный обогрев помещения, но создаст ощущение уюта.

При этом следует помнить, что свечи нельзя оставлять без присмотра и на ночь лучше их потушить.

Свечи в комнате. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Постелите ковер

Ощущение холода способен создавать холодный пол в комнате. Особенно это зависит от покрытия.

Плотный ковер поможет уменьшить ощущение холода и сделает комнату более комфортной.

Ковер на полу. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Поставьте рядом емкость с горячей водой

Большая миска или бутылка с горячей водой постепенно отдает тепло воздуху. И хотя эффект от этого способа не будет слишком большим, но все же он поможет немного обогреть помещение.

Емкость с горячей водой для обогрева комнаты. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали, как с помощью гирь обогреть квартиру.