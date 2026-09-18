Первый снег и заморозки: в каких областях октябрь начнется с резкого похолодания

Какая будет погода в октябре

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Октябрь в Украине может удивить контрастной погодой: несмотря на в целом теплый температурный фон, отдельные регионы могут столкнуться с первыми заморозками и снегом. Наиболее ранние зимние проявления традиционно возможны в Карпатах.

"Телеграф" с помощью ИИ проанализировал открытые данные климатических служб и разобрался, какой может быть погода в Украине в октябре и где стоит ожидать первых заморозков.

Октябрь может быть теплее нормы

Согласно осенним прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Центральной и Восточной Европе в октябре температура может быть примерно на 1–2 градуса выше климатической нормы.

В начале месяца в большинстве регионов прогнозируют преимущественно сухую и относительно теплую погоду.

В то же время в течение октября возможны периоды резкого похолодания. Именно они могут стать причиной первых заморозков в некоторых областях.

Прогноз от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды на октябрь 2026 г.

Где может выпасть первый снег

Согласно долгосрочным прогнозам Copernicus Climate Change Service, больше всего шансов увидеть первый снег традиционно будет в Карпатах. Прежде всего, речь идет о высокогорных районах, где температура значительно ниже, чем на равнинной территории.

Причина проста: с высотой воздух охлаждается примерно на 0,6 градуса на каждые 100 метров. Поэтому в горах снег может появиться значительно раньше, чем в других регионах Украины.

Именно здесь в октябре, скорее всего, могут наблюдаться первые снеговые осадки и более устойчивые заморозки.

Когда возможны заморозки

Первые заморозки в Украине могут появиться в короткие волны похолодания. По прогнозам NOAA Climate Prediction Center во второй половине октября вероятность таких периодов растет.

Чаще заморозки фиксируют в ясные и малооблачные ночи. При таких условиях поверхность земли быстрее охлаждается после заката, поэтому температура у почвы может опуститься ниже нуля даже после достаточно теплого дня.

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