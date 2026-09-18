Первый снег и заморозки: в каких областях октябрь начнется с резкого похолодания
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Какая будет погода в октябре
Октябрь в Украине может удивить контрастной погодой: несмотря на в целом теплый температурный фон, отдельные регионы могут столкнуться с первыми заморозками и снегом. Наиболее ранние зимние проявления традиционно возможны в Карпатах.
"Телеграф" с помощью ИИ проанализировал открытые данные климатических служб и разобрался, какой может быть погода в Украине в октябре и где стоит ожидать первых заморозков.
Октябрь может быть теплее нормы
Согласно осенним прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Центральной и Восточной Европе в октябре температура может быть примерно на 1–2 градуса выше климатической нормы.
В начале месяца в большинстве регионов прогнозируют преимущественно сухую и относительно теплую погоду.
В то же время в течение октября возможны периоды резкого похолодания. Именно они могут стать причиной первых заморозков в некоторых областях.
Где может выпасть первый снег
Согласно долгосрочным прогнозам Copernicus Climate Change Service, больше всего шансов увидеть первый снег традиционно будет в Карпатах. Прежде всего, речь идет о высокогорных районах, где температура значительно ниже, чем на равнинной территории.
Причина проста: с высотой воздух охлаждается примерно на 0,6 градуса на каждые 100 метров. Поэтому в горах снег может появиться значительно раньше, чем в других регионах Украины.
Именно здесь в октябре, скорее всего, могут наблюдаться первые снеговые осадки и более устойчивые заморозки.
Когда возможны заморозки
Первые заморозки в Украине могут появиться в короткие волны похолодания. По прогнозам NOAA Climate Prediction Center во второй половине октября вероятность таких периодов растет.
Чаще заморозки фиксируют в ясные и малооблачные ночи. При таких условиях поверхность земли быстрее охлаждается после заката, поэтому температура у почвы может опуститься ниже нуля даже после достаточно теплого дня.
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