Укр

Маркировку продуктов должны были изменить: заработают ли новые правила с 1 октября

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Маркировка продуктов Новость обновлена 01 октября 2026, 12:18
Маркировка продуктов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Изменятся ли этикетки на продуктах

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Кабмин продлил действие упрощенных требований к маркировке пищевых продуктов и кормов. Полностью перейти на стандартные правила производители и импортеры теперь должны до 1 апреля 2027 года, хотя ранее этот переход планировали завершить уже 1 октября 2026-го.

Об этом пишет GrowHow. "Телеграф" расскажет, какие именно требования должны были вернуться осенью, что изменится весной и как это отразится на продукции в магазинах.

С какими изменениями столкнутся украинцы с начала октября читайте в материале: Один из банков не пришлет пенсии, а у бронирования новые правила: что изменилось с 1 октября

Об отсрочке сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга 24 сентября.

По его словам, правительство учло обращения производителей и поставщиков, которые из-за разрушенных складов и потери запасов продукции не всегда могут оперативно перемаркировать товары и нанести на упаковку всю необходимую информацию на государственном языке.

В то же время предприятиям необходимо сохранять бесперебойные поставки пищевых продуктов и кормов. Отсрочка, по словам Высоцкого, должна дать бизнесу возможность пройти осенне-зимний период, после чего правительство оценит ситуацию.

Почему маркировку упрощали в 2022 году

По данным Министерства экономики и окружающей среды Украины, временные послабления действовали с первых месяцев полномасштабной войны. Весной 2022 года украинский рынок оказался в условиях серьезных логистических проблем. Часть предприятий остановила работу, импортные маршруты были нарушены, а производители столкнулись с нехваткой отдельных видов сырья.

Чтобы не допустить перебоев с поставками пищевых продуктов и кормов, Кабмин временно упростил ряд требований к их маркировке и упаковке. В частности, речь шла о возможности быстрее ввозить импортную продукцию без полной маркировки на украинском языке.

Производителям также разрешали менять рецептуру из-за нехватки сырья без немедленной замены упаковки. Релокированные предприятия могли использовать остатки упаковочных материалов других производств.

Какие требования должны были вернуться

Как сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины, с 1 октября должны были утратить силу постановления Кабмина №186 и №234 от 2022 года. Вследствие этого производители и импортеры должны были полностью соблюдать требования законов Украины об информации для потребителей относительно пищевых продуктов и о безопасности и гигиене кормов.

В частности, на упаковке должна была быть:

  • точная информация о фактическом составе продукта;
  • актуальные данные о рецептуре и пищевой ценности;
  • информация об аллергенах;
  • обязательная маркировка на государственном языке;
  • для импортных товаров — маркировка в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Также планировалось отменить возможность для релокированных производств использовать упаковку, которая осталась от других предприятий.

Какие требования должны возвратиться. Инфографика ИИ "Телеграф"
Какие требования должны возвратиться. Инфографика ИИ "Телеграф"

Что теперь будет с товарами

Поскольку переход на полные правила перенесли на 1 апреля 2027 года, до этой даты продолжают действовать предусмотренные правительством упрощения.

В то же время продукцию, которую уже изготовили и промаркировали по временным правилам, не придется автоматически изымать из продажи после завершения переходного периода.

Пищевые продукты смогут находиться в обороте до окончания минимального срока годности или даты "употребить до". Для кормов установлено аналогичное правило — до окончания минимального срока хранения.

При чем здесь евроинтеграция

Возвращение полных требований к маркировке в правительстве также связывают с выполнением обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

В Кабмине ранее неоднократно отмечали, что адаптация пищевого законодательства к европейским правилам является частью евроинтеграционного процесса. В частности, новые требования должны обеспечивать потребителям доступ к информации о продукции и усиливать ее прослеживаемость.

По оценке Министерства экономики и окружающей среды, отмена временных исключений должна сделать рынок более прозрачным, усилить защиту прав потребителей и способствовать доверию к украинской продукции.

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Теги:
#Продукты #Кабмин #Импорт #Маркировка