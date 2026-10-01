Маркировку продуктов должны были изменить: заработают ли новые правила с 1 октября

Изменятся ли этикетки на продуктах

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Кабмин продлил действие упрощенных требований к маркировке пищевых продуктов и кормов. Полностью перейти на стандартные правила производители и импортеры теперь должны до 1 апреля 2027 года, хотя ранее этот переход планировали завершить уже 1 октября 2026-го.

Об этом пишет GrowHow. "Телеграф" расскажет, какие именно требования должны были вернуться осенью, что изменится весной и как это отразится на продукции в магазинах.

С какими изменениями столкнутся украинцы с начала октября читайте в материале: Один из банков не пришлет пенсии, а у бронирования новые правила: что изменилось с 1 октября

Об отсрочке сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга 24 сентября.

По его словам, правительство учло обращения производителей и поставщиков, которые из-за разрушенных складов и потери запасов продукции не всегда могут оперативно перемаркировать товары и нанести на упаковку всю необходимую информацию на государственном языке.

В то же время предприятиям необходимо сохранять бесперебойные поставки пищевых продуктов и кормов. Отсрочка, по словам Высоцкого, должна дать бизнесу возможность пройти осенне-зимний период, после чего правительство оценит ситуацию.

Почему маркировку упрощали в 2022 году

По данным Министерства экономики и окружающей среды Украины, временные послабления действовали с первых месяцев полномасштабной войны. Весной 2022 года украинский рынок оказался в условиях серьезных логистических проблем. Часть предприятий остановила работу, импортные маршруты были нарушены, а производители столкнулись с нехваткой отдельных видов сырья.

Чтобы не допустить перебоев с поставками пищевых продуктов и кормов, Кабмин временно упростил ряд требований к их маркировке и упаковке. В частности, речь шла о возможности быстрее ввозить импортную продукцию без полной маркировки на украинском языке.

Производителям также разрешали менять рецептуру из-за нехватки сырья без немедленной замены упаковки. Релокированные предприятия могли использовать остатки упаковочных материалов других производств.

Какие требования должны были вернуться

Как сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины, с 1 октября должны были утратить силу постановления Кабмина №186 и №234 от 2022 года. Вследствие этого производители и импортеры должны были полностью соблюдать требования законов Украины об информации для потребителей относительно пищевых продуктов и о безопасности и гигиене кормов.

В частности, на упаковке должна была быть:

точная информация о фактическом составе продукта;

актуальные данные о рецептуре и пищевой ценности;

информация об аллергенах;

обязательная маркировка на государственном языке;

для импортных товаров — маркировка в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Также планировалось отменить возможность для релокированных производств использовать упаковку, которая осталась от других предприятий.

Какие требования должны возвратиться. Инфографика ИИ "Телеграф"

Что теперь будет с товарами

Поскольку переход на полные правила перенесли на 1 апреля 2027 года, до этой даты продолжают действовать предусмотренные правительством упрощения.

В то же время продукцию, которую уже изготовили и промаркировали по временным правилам, не придется автоматически изымать из продажи после завершения переходного периода.

Пищевые продукты смогут находиться в обороте до окончания минимального срока годности или даты "употребить до". Для кормов установлено аналогичное правило — до окончания минимального срока хранения.

При чем здесь евроинтеграция

Возвращение полных требований к маркировке в правительстве также связывают с выполнением обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

В Кабмине ранее неоднократно отмечали, что адаптация пищевого законодательства к европейским правилам является частью евроинтеграционного процесса. В частности, новые требования должны обеспечивать потребителям доступ к информации о продукции и усиливать ее прослеживаемость.

По оценке Министерства экономики и окружающей среды, отмена временных исключений должна сделать рынок более прозрачным, усилить защиту прав потребителей и способствовать доверию к украинской продукции.

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