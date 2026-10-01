Маркировку продуктов должны были изменить: заработают ли новые правила с 1 октября
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Изменятся ли этикетки на продуктах
Кабмин продлил действие упрощенных требований к маркировке пищевых продуктов и кормов. Полностью перейти на стандартные правила производители и импортеры теперь должны до 1 апреля 2027 года, хотя ранее этот переход планировали завершить уже 1 октября 2026-го.
Об этом пишет GrowHow. "Телеграф" расскажет, какие именно требования должны были вернуться осенью, что изменится весной и как это отразится на продукции в магазинах.
С какими изменениями столкнутся украинцы с начала октября читайте в материале: Один из банков не пришлет пенсии, а у бронирования новые правила: что изменилось с 1 октября
Об отсрочке сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга 24 сентября.
По его словам, правительство учло обращения производителей и поставщиков, которые из-за разрушенных складов и потери запасов продукции не всегда могут оперативно перемаркировать товары и нанести на упаковку всю необходимую информацию на государственном языке.
В то же время предприятиям необходимо сохранять бесперебойные поставки пищевых продуктов и кормов. Отсрочка, по словам Высоцкого, должна дать бизнесу возможность пройти осенне-зимний период, после чего правительство оценит ситуацию.
Почему маркировку упрощали в 2022 году
По данным Министерства экономики и окружающей среды Украины, временные послабления действовали с первых месяцев полномасштабной войны. Весной 2022 года украинский рынок оказался в условиях серьезных логистических проблем. Часть предприятий остановила работу, импортные маршруты были нарушены, а производители столкнулись с нехваткой отдельных видов сырья.
Чтобы не допустить перебоев с поставками пищевых продуктов и кормов, Кабмин временно упростил ряд требований к их маркировке и упаковке. В частности, речь шла о возможности быстрее ввозить импортную продукцию без полной маркировки на украинском языке.
Производителям также разрешали менять рецептуру из-за нехватки сырья без немедленной замены упаковки. Релокированные предприятия могли использовать остатки упаковочных материалов других производств.
Какие требования должны были вернуться
Как сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины, с 1 октября должны были утратить силу постановления Кабмина №186 и №234 от 2022 года. Вследствие этого производители и импортеры должны были полностью соблюдать требования законов Украины об информации для потребителей относительно пищевых продуктов и о безопасности и гигиене кормов.
В частности, на упаковке должна была быть:
- точная информация о фактическом составе продукта;
- актуальные данные о рецептуре и пищевой ценности;
- информация об аллергенах;
- обязательная маркировка на государственном языке;
- для импортных товаров — маркировка в соответствии с требованиями украинского законодательства.
Также планировалось отменить возможность для релокированных производств использовать упаковку, которая осталась от других предприятий.
Что теперь будет с товарами
Поскольку переход на полные правила перенесли на 1 апреля 2027 года, до этой даты продолжают действовать предусмотренные правительством упрощения.
В то же время продукцию, которую уже изготовили и промаркировали по временным правилам, не придется автоматически изымать из продажи после завершения переходного периода.
Пищевые продукты смогут находиться в обороте до окончания минимального срока годности или даты "употребить до". Для кормов установлено аналогичное правило — до окончания минимального срока хранения.
При чем здесь евроинтеграция
Возвращение полных требований к маркировке в правительстве также связывают с выполнением обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
В Кабмине ранее неоднократно отмечали, что адаптация пищевого законодательства к европейским правилам является частью евроинтеграционного процесса. В частности, новые требования должны обеспечивать потребителям доступ к информации о продукции и усиливать ее прослеживаемость.
По оценке Министерства экономики и окружающей среды, отмена временных исключений должна сделать рынок более прозрачным, усилить защиту прав потребителей и способствовать доверию к украинской продукции.
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