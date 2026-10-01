Есть обесточивания в нескольких областях: действуют ли графики отключений 1 октября

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям

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В результате российских ударов в Украину вернулись графики отключений электроэнергии. По состоянию на утро 1 октября новые обесточивания есть в Харьковской, Сумской, Черниговской, Ровенской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Укрэнерго". В учреждении отмечают, что уже осуществляются аварийно-восстановительные работы там, где это позволяют условия безопасности.

В регуляторе подчеркнули, что вынужденное применение почасовых отключений электроэнергии и графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, прогнозируемое в предыдущие сутки, пока не применяется. Однако в Киеве, Киевской и Житомирской областях есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечерние часы.

"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в период с 17:00 до 22:00. Это снизит нагрузку на энергосистему и вероятность вынужденного применения ограничений из-за перегрузки поврежденного вражескими обстрелами оборудования", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что потребление электроэнергии по Украине возросло. Среди главных факторов – погодные условия в ряде областей.

"Сегодня, 1 октября, по состоянию на 09:30, оно было на 2,1% выше, чем в то же время в предыдущий день — среду. Причина — облачная погода в части юго-восточных областей. Это приводит к более низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению объема энергопотребления из общей сети. Вчера 30 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – во вторник, 29 сентября", – объясняется в сообщении.

В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы 1 октября

В "Укрэнерго" отметили, что пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести более поздние часы. В частности, на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия начала массированно бить по энергетике Украины.