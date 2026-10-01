Новые требования к учебным заведениям и больницам: что предлагают сделать обязательным и бесплатным

В документе отмечается, что физиологические потребности не должны препятствовать обучению, работе и повседневной жизни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине требуют принять законодательные акты, направленные на обеспечение гендерного равенства и недопущения дискриминации. В частности, предлагается ввести систему бесплатного доступа девушек и женщин к базовым средствам менструальной гигиены в публичных учреждениях и общинах.

Соответствующая петиция №41/011020-26 зарегистрирована на официальном портале Кабинета Министров Украины. Ее автором выступила Ирина Нантой.

Автор инициативы отмечает, что менструация является естественным физиологическим процессом в женском организме, поэтому возможность использования средств гигиены не должна зависеть от наличия работы, финансового уровня семьи или социального статуса.

В обращении указано, что финансовые трудности, вынужденное перемещение из зоны боевых действий, пребывание в укрытиях или отсутствие доступного магазина не должны оставлять человека без возможности позаботиться о себе. В качестве примера приведено законодательство Шотландии и Северной Ирландии, утвержденное в 2022 году. В этих странах обеспечивается доступ всем, кто нуждается в таких гигиенических средствах, с соблюдением достоинства и уважения к человеку. А реализуется эта инициатива там через механизм общего доступа через библиотеки и другие публичные места.

Инициатор петиции предлагает Правительству разработать и подать в Верховную Раду законопроект о бесплатном обеспечении базовыми средствами гигиены в течение шести месяцев. В документе должна быть предусмотрена возможность безотлагательно получить средства гигиены в туалетах школ, больниц, ЦНАПов и укрытий.

Также отмечается необходимость обеспечения приватности граждан. Предлагается категорически запретить вымогательство от женщин каких-либо справок, регистрации или постановки на учет. Еще одним из требований является бюджетное финансирование инициативы. Закупки средств должны проводиться через прозрачные тендерные процедуры на средства государственного или местных бюджетов.

Петиция на сайте Кабмина

Добавим, что сбор подписей под указанной инициативой начался 30 сентября 2026 года. Чтобы Правительство рассмотрело петицию, она должна собрать 25 тысяч подписей граждан в течение 90 дней. По состоянию на 1 октября петицию поддержало всего 9 граждан.

Важно помнить, что подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она является готовым решением властей или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у каждого киевского дома предлагают установить железобетонные укрытия. Они должны быть оборудованы системами автономной канализации и освещения.