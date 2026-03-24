Может купить даже подросток? Кто владелец сети U420, которая продает запрещенные вещества
Появились магазины в 2025, но за год распространились на крупнейшие города Украины
В Украине, в том числе и в Киеве, популярная сеть магазинов продает наркотические вещества. Речь идет о так называемой "сувенирной продукции", которая на самом деле оказалась разновидностью "спайса". Но если схема продаж выглядит более-менее прозрачной, то кто стоит за ней — вопрос со звездочкой.
Как рассказывает Bihus.Info, проводивший расследование, продают наркотические вещества в магазинах U420, которые есть в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.
Кто владелец сети U420
Окончательно выяснить, кто же стоит за создание сети "сувениров", корреспондентам не удалось, так как здесь речь идет о классической схеме мутных бизнесов. Ведь торговую марку U420 регистрировала вместе с двумя смежными названиями Joint Point и Greenstate компания Bohemius Plus. ООО указан с основным видом деятельности продажа бытовых электротоваров, к которому добавили и производство чая, кофе, продажа табака, фармацевтических препаратов и т.д.
"В общем, контора выглядит как та, которую и приобрели специально под сеть магазинов U420. Руководитель и владелец ООО 34-летний Андрей Юшко", — говорится в материале.
Но и здесь закрадываются сомнения, потому что оказывается, что владелец сети не имеет ни шикарных апартаментов, ни автопарка, даже наоборот — долги за коммуналку, алименты и т.д. В то же время сама сеть использует всем хорошо знакомую схему, когда вместо ООО каждый магазин — это отдельный ФОП. То есть, если ненароком полиция придет с проверкой, заберет вещества и вручит подозрение — ответственность ляжет на владельца ФОП.
"Это проблема только конкретного ФОП, на счет которого производится оплата в конкретном магазине. Для сети как таковой ничего не будет. Ну, минус один магазин. Есть еще десятки других", — добавляет журналистка.
Заметим, что единственной доступной информацией по Андрею Юшко есть то, что его задерживали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Продажа "спайса" под видом "сувениров": детали расследования
Сама сеть позиционирует себя как "кафешопы" и продает продукты на "основе легализованного каннабиса". Речь идет о "гаше и джоинтах" (на сленге, гаше – гашише, джоинтах – самокрутках с марихуаной, – ред.), которые в магазине называют сувенирной продукцией.
Корреспонденты Bihus проверили состав "сувениров", которые приобрели в столичном киоске. По результатам экспертизы частной лаборатории и Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, продукция содержала синтетический каннабиноид, который классифицируется как разновидность наркотика "спайс".
Это психотропное вещество, которое запрещено продавать или распространять. Следует заметить, что в список запрещенных Кабмином вещество попало только 5 февраля 2026 года, но "товар" журналисты приобрели за несколько дней до этого. Издание предполагает, что, возможно, U420 адаптирует состав "сувениров" под действующие запреты, когда они изменяются.
В Bihus.Info добавили, что по закону центр МВД должен передать результаты анализа в Национальную полицию, а та – начать расследование. Интересно, не только то, что эти "сувениры" может приобрести даже подростки, но и то, что продукцию магазина рекламирует немало известных инфлюансеров.
"U420 стал "известным" благодаря многочисленной рекламе в соцсетях, в том числе и с привлечением известных блогеров с многотысячной аудиторией. Среди них – актер Тарас Цымбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько, Дана Грин и другие", – говорится в видео.
