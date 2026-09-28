Со скидкой для пенсионеров окна не покупаем: в чем кроется обман и какие выбрать

Не стоит доверять случайным мастерам, ходящим по квартирам

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Пожилым людям могут просто под дверью предлагать ремонт окон и "качественные" материалы по специальной скидке. В то же время, такие предложения нередко оказываются мошеннической схемой.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал 53-летний мастер из Полтавы Евгений Пештерев.

Больше подробностей в материале: "Зимнего режима" не существует: как проверить пластиковые окна и как ухаживать за ними".

По его словам, обслуживание окон действительно лучше доверить мастерам компании, которая их устанавливала, или проверенному специалисту. Зато от случайных "специалистов", которые ходят по квартирам и навязывают свои услуги, стоит отказаться.

Особенно осторожно следует относиться к предложениям установить так называемую немецкую полиуретановую резину по специальной цене для пенсионеров.

"Желательно, чтобы этим занимались мастера из этой компании. Или специалист, которому вы доверяете. Но ни в коем случае не подпускайте к своим окнам тех, кто ходит по квартирам и предлагает якобы немецкую полиуретановую резину со скидкой для пенсионеров. Это самое обычное мошенничество", — подчеркнул мастер.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как нечестные мастера зарабатывают на регулировке пластиковых окон, прикрываясь мифом о "зимнем режиме".