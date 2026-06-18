Забудьте о пятнах в области подмышек: как вывести следы дезодоранта без соды и уксуса

Следы от антиперспиранта не обязательно означают, что любимую вещь придется выбросить

Желтые и белые пятна в зоне подмышек на футболках и рубашках – одна из самых распространенных проблем во время стирки. Сначала они могут быть почти незаметными, но со временем становятся все более выразительными и портят вид даже ухоженной одежды.

Многие обвиняют в появлении пятен только дезодорант, но на самом деле следы возникают из-за реакции между потом и веществами, содержащимися в антиперспирантах. Впрочем, существует простое домашнее средство, которое помогает избавиться от пятен без агрессивных средств, пишет издание Los Andes.

Для борьбы с такими загрязнениями специалисты советуют использовать смесь из теплой воды, мягкого жидкого моющего средства и перекиси водорода.

Для ее приготовления понадобятся:

1 стакан теплой воды;

1 столовая ложка мягкого жидкого моющего средства;

примерно 2 столовые ложки 3% перекиси водорода.

Готовую смесь следует нанести на загрязненный участок с помощью чистой ткани или мягкой зубной щетки. Средство оставляют примерно на 10 минут, после чего легкими похлопывающими движениями очищают ткань от остатков пятна.

Специалисты также предостерегают от использования некоторых популярных домашних средств. Например, отбеливатель может вызвать пожелтение ткани, ослабить волокна и оставить необратимые следы на цветной одежде. Пищевая сода при чрезмерном использовании способна действовать как абразив и повредить деликатные ткани или сделать их более грубыми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как просроченная зубная паста может помочь при стирке.