Нуждается в особом внимании: как защитить замшевую обувь от влаги и не переплатить

Мастер советует обрабатывать обувь из такого материала примерно раз в месяц

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В холодное время года на замшевых ботинках часто остаются следы от воды, грязи и реагентов. Обычные кремы для кожи для этого материала не подходят, поэтому для ухода требуются другие средства.

Как объяснил "Телеграфу" опытный сапожник из Полтавы Николай Фокин, для замши лучше использовать специальные спреи и краски-восстановители. Они помогают защитить обувь от влаги, грязи и соли, а также поддерживают ее внешний вид.

Детальнее в материале: "Не делайте это с кожей и подошвой: как правильно подготовить обувь к осенним дождям".

В то же время профессиональные средства по уходу за обувью заметно подорожали. Поэтому мастер советует не тратиться на них постоянно, а периодически сдавать замшевые ботинки на профессиональную чистку.

По словам Фокина, делать это достаточно примерно раз в месяц. Такой подход поможет поддерживать обувь в надлежащем состоянии и не покупать дорогостоящие средства по уходу слишком часто.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем использовать гусиный жир и пчелиный воск для ухода за ботинками.