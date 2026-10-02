Обязательно ли иметь карту "АТБ", чтобы получать скидки: какие преимущества она дает

В чем разница и как платить меньше

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Карта "АТБ" не нужна, чтобы покупать товары по обычным акционным ценам. В то же время, в сети есть отдельные предложения, которые доступны только владельцам этой банковской карты, а еще действует программа лояльности с дополнительными скидками при сканировании приложения.

"Телеграф" расскажет, в чем разница между этими предложениями, какие преимущества дает карточка "АТБ" и как ее оформить.

Какие скидки дает карта АТБ

Прежде всего следует разделить несколько видов скидок. Обычные акционные товары можно покупать без карты "АТБ" и без приложения — если на ценнике в магазине указана акционная цена, покупатель просто платит по ней.

Отдельно "АТБ" предлагает скидки в рамках программы лояльности. Для таких товаров на ценнике есть специальная отметка, а покупателю следует перед оплатой просканировать QR-код в приложении "АТБ".

И третий вариант — эксклюзивные предложения для владельцев карты "АТБ". По информации сети, скидки на отдельный ассортимент могут достигать 40%. Для них нужно рассчитаться именно картой "АТБ" от одного из банков-партнеров.

Кроме того, "АТБ" указывает постоянную скидку 5% на более 700 товаров, которые имеют специальные ценники "Цена при оплате картой АТБ -5%".

Стоит помнить, что это не просто дисконтная карта магазина, а банковская карта Visa. Ею можно рассчитываться в Украине и за границей, а также добавить ее в Apple Pay или Google Pay.

Кроме собственных скидок "АТБ", банки-партнеры могут предлагать свои дополнительные бонусы — в частности кешбэк, скидки и акции.

Карта "АТБ"

Как оформить карточку "АТБ"

Получить карту "АТБ" можно несколькими способами – в зависимости от того, как вам удобнее.

Через приложение банка. Карточку "АТБ" можно оформить онлайн в приложениях банков-партнеров: Райффайзен Банке, А-Банке, Сбербанке, Укргазбанке, monobank и Sense Bank. После оформления можно пользоваться виртуальной картой.

Прямо в магазине. Пластиковую карту можно приобрести на кассе "АТБ" за 50 гривен. Затем нужно отсканировать QR-код на упаковке телефоном и активировать карту.

В отделении банка. Если удобнее оформить карту лично, нужно взять с собой паспорт или ID-карту и РНОКПП (идентификационный код). Далее сотрудник банка поможет оформить карту на месте.

Где пополнить карту

Пополнить карту "АТБ" можно прямо на кассе магазина. Для пополнения наличными минимальная сумма составляет 200 гривен, максимальная — 5000 гривен в сутки.

Есть и вариант пополнения через NFC. Для карт "АТБ" от банков-партнеров оно проводится без комиссии. Для карт других банков "АТБ" указывает комиссию 1,5% от суммы пополнения.

Пополнить карту также можно через терминалы City24 в магазинах "АТБ", приложение "АТБ", терминалы City24 по Украине и мобильные приложения банков-партнеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярный продукт в "АТБ" продают на 430 грн дешевле.