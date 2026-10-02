Это слово почти стерлось из памяти: как наши бабушки называли скот

Сегодня это слово может сбить с толку

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Многие слова, которые хорошо помнят старшие поколения, сегодня почти не услышишь в обычном разговоре. Некоторые из них постепенно выходят из употребления, хотя еще недавно были привычными для наших бабушек и дедушек.

Одно из них – "маржина" (Ред. в укр. вар). Для современного человека это слово может звучать необычно, хотя когда-то его использовали, когда говорили о хозяйстве и домашних животных. Об этом написали в словаре "Горох".

Это диалектное слово, которым называли скот, преимущественно сельскохозяйственных домашних животных. Так могли говорить о животных, которых держали в хозяйстве: коровах, свиньях, козах и другой живности.

Например, в быту можно было услышать: Треба маржину нагодувати, бо вже пізно" (Ред. в укр.вар.). Сегодня эту фразу, скорее всего, скажут проще – "треба нагодувати худобу" (Ред. в укр. вар.).

Интересно, что подобные слова до сих пор можно услышать в отдельных регионах Украины. Они сохранились в местном говоре, хотя для многих украинцев их значение уже не является очевидным.

Украинский язык отличается значительным массивом разговорной и самобытной лексики, которая постепенно исчезает из активного употребления. Еще одним подобным примером редкого разговорного выражения является самобытное слово "зіпака", которое также принадлежит к колоритному народному наследию.