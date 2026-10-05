Гончаренко позвал Пекаря на дебаты по поводу "мира": тот ответил

Пекарь объяснил, почему не согласился на такой формат

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Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, общественный деятель Валерий Пекарь ответил на приглашение народного депутата Украины Алексея Гончаренко провести дебаты по поводу его "мирного плана". Пекарь заявил, что не считает формат дебатов лучшим для такой дискуссии.

Об этом Валерий Пекарь написал на своей странице в Facebook. Однако он отметил, что публичная политическая дискуссия о войне и возможных путях ее завершения нужна украинскому обществу.

По словам Валерия Пекаря, утверждение о пророссийском характере отдельных тезисов Алексея Гончаренко является не только его личной оценкой. Он отметил, что эти положения анализировали и другие эксперты.

Общественный деятель также объяснил, почему не считает дебаты подходящим форматом для этой ситуации.

"Дебаты — это публичная дискуссия с целью победы над противоположной стороной, а не с целью поиска правды или лучшего решения", — заявил он.

Вместо личных дебатов с Гончаренко Валерий Пекарь предложил провести публичную дискуссию между народными депутатами.

"В то же время обществу нужны публичные политические дискуссии, поэтому я думаю, среди народных депутатов разных партий, включая СН и ЕС, найдется кто-то, кто готов к публичным дебатам, а также найдется телеканал, который даст для этого площадку", — написал он.

Валерий Пекарь

Как возникла дискуссия вокруг "мирного плана"

Накануне Валерий Пекарь в Facebook проанализировал "мирной план" Алексея Гончаренко. Он объяснил, какие проблемы и риски для Украины видит в предложениях народного депутата, а также заявил, что тезисы Гончаренко совпадают с тезисами российской пропаганды.

После этого на его пост отреагировал сам Алексей Гончаренко.

"За последние дни я увидел абсолютно огромное количество оскорблений, угроз, желания меня убить и ни одной попытки дискуссии. Никаких контраргументов, а в чем проблема плана?" — написал Гончаренко.

Алексей Гончаренко

Он отметил, что Пекарь пытался вступить в дискуссию, однако начал ее с обвинений в пророссийскости. В ответ на это Алексей Гончаренко предложил Валерию Пекарю провести публичные дебаты.

"Предлагаю господину Валерию дебаты. Поговорим о мирном плане. Об альтернативе. О том, какой должна быть Украина и почему нам нужно остановить войну", — заявил нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный поэт обратился к Порошенко из-за Гончаренко. Он требует, чтобы глава "ЕС" вернул книги с его произведениями, подаренные ранее.