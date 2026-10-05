Гончаренко покликав Пекаря на дебати щодо "миру": той відповів

Пекар пояснив, чому не погодився на такий формат

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Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, громадський діяч Валерій Пекар відповів на запрошення народного депутата України Олексія Гончаренка провести дебати щодо його "мирного плану". Пекар заявив, що не вважає формат дебатів найкращим для такої дискусії.

Про це Валерій Пекар написав на своїй сторінці у Facebook. Однак він зазначив, що публічна політична дискусія щодо війни та можливих шляхів її завершення потрібна українському суспільству.

За словами Валерія Пекаря, твердження про проросійський характер окремих тез Олексія Гончаренка є не лише його особистою оцінкою. Він зазначив, що ці положення аналізували й інші експерти.

Громадський діяч також пояснив, чому не вважає дебати відповідним форматом для цієї ситуації.

"Дебати — це публічна дискусія з метою перемоги над протилежною стороною, а не з метою пошуку правди чи найкращого рішення", — заявив він.

Замість особистих дебатів із Гончаренком Валерій Пекар запропонував провести публічну дискусію між народними депутатами.

"Водночас суспільству потрібні публічні політичні дискусії, тож я думаю, серед народних депутатів різних партій, включаючи СН та ЄС, знайдеться хтось, хто готовий до публічних дебатів, а також знайдеться телеканал, який дасть цьому майданчик", — написав він.

Валерій Пекар

Як виникла дискусія навколо "мирного плану"

Напередодні Валерій Пекар у Facebook проаналізував "мирной план" Олексія Гончаренка. Він пояснив, які проблеми й ризики для України бачить у пропозиціях народного депутата, а також заявив, що тези Гончаренка збігаються з тезами російської пропаганди.

Після цього на його допис відреагував сам Олексій Гончаренко.

"За останні дні я побачив абсолютно величезну кількість образ, погроз, бажання мене вбити і жодної спроби дискусії. Жодних контр-аргументів, а в чому проблема плану?" — написав Гончаренко.

Олексій Гончаренко

Він зазначив, що Пекар намагався вступити в дискусію, однак почав її, зі звинувачень у проросійськості. У відповідь на це Олексій Гончаренко запропонував Валерію Пекарю провести публічні дебати.

"Пропоную пану Валерію дебати. Поговорим про мирний план. Про альтернативу. Про те, якою має бути Україна і чому нам потрібно зупинити війну", — заявив нардеп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий поет звернувся до Порошенка через Гончаренка. Він вимагає, щоб очільник "ЄС" повернув книги з його творами, подаровані раніше.