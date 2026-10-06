Водій завіз прямо до ТЦК? У Києві знову скандал з Uklon: що каже компанія

Автор стверджує, що представники ТЦК перевіряли лише пасажира

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Пасажир Uklon заявив, що водій під час поїздки в Києві повіз його не за маршрутом навігатора та привіз до місця, де перебували представники поліції й ТЦК. Допис набрав тисячі реакцій.

Користувач виклав допис анонімно у соцмережі Threads (в новоствореному акаунті тільки цей допис), проте називає марку, модель та номер авто. У підтвердження – надає скриншот даних про водія із замовлення. За словами пасажира, водій їхав одразу не в той бік, попри те, що тривоги не було і навігатор радив йому інший маршрут. Ба більше – в дописі зазначено, що перевіряли тільки пасажира, а не водія і виглядало так, наче його там знають. "Він спокійно спілкувався з ними, без будь-яких запитань чи здивування, ніби це для нього цілком звична ситуація", – йдеться у дописі.

Скриншот допису зі скаргою на Uklon

В компанії Uklon підтвердили – такий водій дійсно є і вони перевірили історію його поїздок. Та остаточне рішення вибору маршруту саме за драйвером. Автор оригінального допису показав також скриншот листування з підтримкою.

Відповідь компанії до допису

Скриншот відповіді компанії

Автор допису в коментарях наголосив – перевірки не боявся, адже є студентом. Про подібні випадки в соцмережах писали ще влітку. Ці дописи набирали десятки тисяч переглядів, сотні коментарів та репостів, однак доказів, окрім скриншотів замовлень, користувачки не надавали, та серед авторів – реальні люди. Щоправда, щонайменше один із популярних дописів – такий, де чоловіка начебто мобілізували, наразі видалений. В інших випадках – чоловіки-пасажири мали бронь/відстрочку/були військовими. Тоді в Uklon коментували, що служба підтримки не отримала звернень від користувачів сервісу.

"Телеграф" розповідав, що уповноважені органи регулярно перевіряють військово-облікові документи в публічних місцях, зупиняючи пішоходів та пасажирів транспорту. Виявивши порушення правил військового обліку, патрульні мають право скласти адмінпротокол або сповістити громадянина про обов’язок з'явитися до ТЦК та СП.