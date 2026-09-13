Таких цен еще не видели: где в Украине появился самый дорогой McDonald’s и почему он особенный
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Объяснений причин такой разницы в ценах пока нет
В Буковеле открылся первый ресторан сети McDonald’s. Однако цены в нем неприятно удивили посетителей.
Об этом рассказала пользовательница под ником a.barbismm в социальной сети Threads. По ее словам, оснований для подобных цен объективно нет.
Девушка отметила, что в ресторане гораздо выше цены, чем в других городах. Она сравнила некоторые ценники.
"Сегодня открылся мак в Буковеле цены Буковель, Яремче, Одесса", — написала автор поста.
Так, в Буковеле "Дабл Биг Тейсти Меню" стоит 517 гривен, а в соседнем Яремче — 425 гривен. В Одессе такое же меню стоит 406 гривен.
Как отреагировали пользователи?
В комментариях люди удивлялись, что цены в разных городах отличаются. Также высказывается удивление, что в Буковеле цена намного выше, чем в других городах.
"Удивлен, что в разных заведениях разные цены";
"Не хотим — не покупаем. Но цены явно завышены и непонятно почему. К тому Буковелю продукты по асфальту везут";
"Мы тоже думали, что вопрос в логистике, но между Яремче и Буковелем небольшое расстояние";
"Ну не в 10 раз дороже и на том неплохо", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было открытие первого в СССР McDonald’s 35 лет назад в Киеве и какие были цены.