Духовка и микроволновка уходят в прошлое: какой прибор заменил их на кухне

Он готовит быстрее и потребляет меньше электроэнергии

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Аэрогрили за последние годы настолько вошли в быт, что для многих людей стали привычной альтернативой духовке и микроволновке. На это указывают результаты нового опроса, проведенного в Великобритании.

Как пишет издание The Mirror, исследователи выяснили, как часто люди пользуются аэрогрилями, почему отдают им предпочтение и насколько сильно этот прибор уже изменил привычный способ готовить еду.

Аэрогриль опередил плиту

В опросе приняли участие 2 тысячи взрослых. 64% из них сказали, что пользуются аэрогрилем чаще, чем традиционной плитой. Среди представителей поколения Z этот показатель еще выше — 75%.

При этом популярность аэрогриля продолжает расти. 57% опрошенных пользуются им чаще, чем два года назад.

А вот духовку часть людей включает все реже. Каждый десятый участник опроса сказал, что не пользовался ею как минимум месяц.

Люди все чаще предпочитают аэрогриль.

Почему выбирают аэрогриль

60% опрошенных назвали скорость приготовления главным преимуществом аэрогриля.

Еще 54% обратили внимание на удобство использования. Для людей важно и то, сколько электроэнергии потребляет техника. Так, 90% опрошенных назвали важной стоимость эксплуатации бытового прибора, а 88% — его энергоэффективность.

Он уже меняет привычки

Для многих аэрогриль уже стал незаменимым помощником на кухне. 37% опрошенных отметили, что с его появлением начали готовить чаще.

Еще 32% участников опроса заявили, что аэрогриль полностью изменил их подход к приготовлению еды дома. А 24% опрошенных признались, что при планировании еды учитывают даже вместимость своего аэрогриля.

Благодаря аэрогрилю люди начинают чаще готовить.

Останется ли духовка без работы

О популярности аэрогрилей свидетельствует и отношение их владельцев к возможной поломке. Четверть опрошенных очень расстроились бы, если бы прибор сломался, а 19% не стали бы ждать ремонта и сразу купили бы новый.

Это не означает, что духовки или микроволновки в ближайшее время исчезнут из кухонь. Однако результаты опроса показывают более интересную тенденцию: аэрогриль уже перестал быть просто модной новинкой.

Для многих он стал прибором, который используют ежедневно. Скорость приготовления, удобство и расходы на электроэнергию делают его все более привлекательным для тех, кто хочет готовить проще и не тратить лишнее время на кухне.

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