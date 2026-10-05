Укр

Духовка и микроволновка уходят в прошлое: какой прибор заменил их на кухне

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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О старой технике можно забыть Новость обновлена 05 октября 2026, 10:46
О старой технике можно забыть. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он готовит быстрее и потребляет меньше электроэнергии

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Аэрогрили за последние годы настолько вошли в быт, что для многих людей стали привычной альтернативой духовке и микроволновке. На это указывают результаты нового опроса, проведенного в Великобритании.

Как пишет издание The Mirror, исследователи выяснили, как часто люди пользуются аэрогрилями, почему отдают им предпочтение и насколько сильно этот прибор уже изменил привычный способ готовить еду.

Аэрогриль опередил плиту

В опросе приняли участие 2 тысячи взрослых. 64% из них сказали, что пользуются аэрогрилем чаще, чем традиционной плитой. Среди представителей поколения Z этот показатель еще выше — 75%.

При этом популярность аэрогриля продолжает расти. 57% опрошенных пользуются им чаще, чем два года назад.

А вот духовку часть людей включает все реже. Каждый десятый участник опроса сказал, что не пользовался ею как минимум месяц.

Люди все чаще предпочитают аэрогриль.
Люди все чаще предпочитают аэрогриль.

Почему выбирают аэрогриль

60% опрошенных назвали скорость приготовления главным преимуществом аэрогриля.

Еще 54% обратили внимание на удобство использования. Для людей важно и то, сколько электроэнергии потребляет техника. Так, 90% опрошенных назвали важной стоимость эксплуатации бытового прибора, а 88% — его энергоэффективность.

Он уже меняет привычки

Для многих аэрогриль уже стал незаменимым помощником на кухне. 37% опрошенных отметили, что с его появлением начали готовить чаще.

Еще 32% участников опроса заявили, что аэрогриль полностью изменил их подход к приготовлению еды дома. А 24% опрошенных признались, что при планировании еды учитывают даже вместимость своего аэрогриля.

Благодаря аэрогрилю люди начинают чаще готовить.
Благодаря аэрогрилю люди начинают чаще готовить.

Останется ли духовка без работы

О популярности аэрогрилей свидетельствует и отношение их владельцев к возможной поломке. Четверть опрошенных очень расстроились бы, если бы прибор сломался, а 19% не стали бы ждать ремонта и сразу купили бы новый.

Это не означает, что духовки или микроволновки в ближайшее время исчезнут из кухонь. Однако результаты опроса показывают более интересную тенденцию: аэрогриль уже перестал быть просто модной новинкой.

Для многих он стал прибором, который используют ежедневно. Скорость приготовления, удобство и расходы на электроэнергию делают его все более привлекательным для тех, кто хочет готовить проще и не тратить лишнее время на кухне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие 10 продуктов категорически не подходят для аэрогриля.

Теги:
#Опрос #Микроволновка #Духовка #Плита #Побутова техніка #Аэрогриль