Как выглядят битвы нутрий в воде: украинцы показали смешные видео

Забавное видео ссоры на городском озере собрало десятки версий от пользователей

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На городском озере в Ивано-Франковске поссорились нутрии – видео разлетелось по сети и собрало немало интересных версий, в чем же причина разногласий.

Эти дикие животные часто становятся звездами соцсетей и почти не боятся людей. Но две из них что-то не поделили, и началась ссора. Ее запечатлела на видео Марина Глебова и опубликовала в сети. Две нутрии громко кричат друг на друга.

У комментаторов есть сразу несколько версий того, что же могло стать причиной ссоры. Одна из них – цвет меха животных: "Инь и ян поссорились". Другие же примерили ссору нутрий на бытовые ситуации – споры в очереди, семейные дела и тому подобное. Среди комментариев вспомнили и шуточную украинскую народную коломыйку: "Ходить нутрій по ставку – жене жінку до танку, жінка каже не піду, нутрій каже заведу".

Комментарии под видео о ссоре нутрий на городском озере в Ивано-Франковске

Вероятно, часть пользователей права – среди комментаторов были и те, кто рассказал, что среди нутрий этой колонии только один самец – белый, а все темные – самки. Ссора продолжалась до самого вечера, говорят в сети.

Пользователи о ссоре нутрий

Ссоры нутрий – это не всегда крики. Иногда доходит до ожесточенных драк, которые часто заканчиваются травмами животных.

Как сообщал "Телеграф", дикие животные в людных местах нередко удивляют горожан. Похожий случай произошел в Кривом Роге: в микрорайоне Солнечный необычного гостя заметили возле путей. Четвероногий спокойно шел вдоль рельсов, не обращая внимания ни на пассажиров, ни на оживленное городское движение. Впрочем, несмотря на комичность ситуации, специалисты советуют быть осторожными: дикие звери могут переносить опасные болезни, в частности бешенство.