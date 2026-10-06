Уроки музыки в школах предлагают вернуть: почему именно

Музыка способна стать пространством для творческого самовыражения

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В Украине предлагают вернуть регулярное вокально-хоровое обучение в школы. Для этого нужно создать механизм, который позволит детям системно петь во время учебы.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Кабинета Министров Украины. Инициатор уверен: уроки музыки должны полноценно развивать и психологически разгружать учеников, а не оставаться второстепенной частью расписания.

При этом увеличивать число уроков или дополнительно нагружать школьников не планируют.

Хотят вернуть практическое пение

В петиции предлагают ввести отдельный предмет или обязательный курс – например, "Пение" или "Вокально-хоровое искусство" – в рамках образовательной отрасли "Искусство".

Основной упор делают на практике. Вместо сухой теории школьникам предлагают регулярно петь, ставить голос, участвовать в хоре и знакомиться с украинской музыкальной культурой.

Автор инициативы подчеркивает, что современные дети живут под серьезным информационным и эмоциональным давлением: сказываются объемные учебные программы, домашние задания, контрольные, влияние цифровой среды и последствия войны. Музыка способна стать пространством для творческого самовыражения и помочь восстановить силы

Вокально-хоровое обучение / "Телеграф"

Пение поможет выявить таланты

Еще одна ключевая задача инициативы – вовремя замечать одаренных детей.

Далеко не каждая семья может оплатить частные уроки вокала или музыкальную школу. Обычный класс нередко оказывается единственным местом, где ребенок получает шанс проявить способности.

Авторы предлагают выстроить понятную цепочку: направлять способных учеников в музыкальные и художественные школы, вокальные студии, хоры, ансамбли, профильные колледжи и другие учреждения художественного образования.

"Талант нужно сначала увидеть. А потом – поддержать", – говорится в тексте петиции.

Отдельное внимание – украинской песне

Программа курса предполагает регулярное изучение украинских народных песен, календарно-обрядовых произведений, академической музыки, современных композиций и национального вокально-хорового наследия.

Авторы напоминают, что украинская песня формирует историческую память и культурную идентичность. Детям важно исполнять ее вживую, а не просто читать о ней в учебниках.

Вокально-хоровое обучение предлагают сделать регулярным в школах. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что предлагают Кабмину

Автор петиции просит правительство:

поручить МОН разработать предложения относительно гарантированного вокально-хорового компонента в школьном образовании;

рассмотреть возможность введения отдельного предмета или обязательного курса "Пение" / "Вокально-хоровое искусство";

обеспечить регулярную практическую работу с вокалом;

включить в программу украинскую народную и профессиональную музыку, календарно-обрядовые произведения и современную украинскую песню;

создать систему раннего выявления музыкально одаренных детей;

обеспечить методическую и кадровую поддержку педагогов;

учитывать музыкальную и творческую деятельность как один из способов психологической разгрузки школьников.

Инициатор подчеркивает: это не копирование советских форматов, а желание адаптировать практику к современным потребностям учеников.

Главная цель – дать каждому ребенку возможность попробовать себя в музыке независимо от места жительства, семейного бюджета или наличия поблизости специализированной школы.

Сбор подписей / сайт Кабинета министров Украины

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что проблема чрезмерной перегрузки учащихся стимулирует различные инициативы по пересмотру организации школьного процесса в Украине. Ранее обсуждалось внедрение сдвоенных уроков и более сбалансированное распределение предметов на протяжении недели. Такой подход призван уменьшить число учебников в портфелях и сократить количество дисциплин, требующих домашней подготовки в один и тот же день. Дополнительно предлагалось координировать объем заданий между педагогами, чтобы предотвратить концентрацию нагрузки на школьников.