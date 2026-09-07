"Никто ничего не объясняет": странная музыка среди улиц смутила киевлян (видео)

Мелодию слышат в разных районах столицы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

"Игра в кальмара", "Голодные игры" или галлюцинации — киевлян удивила мелодия, которая внезапно начинает звучать на улицах столицы. Ее слышали в разное время и в разных районах.

Видео со звуком песни опубликовала в Тиктокке пользовательница Marichkk. "Я уже умерла и это песня, когда я в рай попадаю?", — спрашивает она на видео. Однако, это на самом деле ноты известной композиции.

У автора на фоне звучит песня "Как тебя не любить, Киев мой". Ее действительно в последнее время можно услышать из систем оповещения. Но не всем нравится: "когда идешь из магазина и она резко начинает играть, вписаться можно с испуга", замечает одна из комментаторок. Другое — что неделю уже играет, но никто ничего не объясняет, в том числе и почему именно эта песня.

Увидели сходство с "Игрой в кальмарах"

Киевляне услышали "Как тебя не любить, Киев мой" на улицах

Комментаторы предполагают, что это может быть тестирование системы оповещения для внедрения дифференцированного оповещения о воздушных угрозах. "Не врубать же сирену, а так настраивают новые оповещения и проверяют громкость. Значительно приятнее слушать "Как тебя не любить, Киев мой", — отмечают в сети. Некоторые пишет, что очень "зашло".

"Как тебя не любить" раздается из громкоговорителей

Заметим, эта песня – один из известных символов столицы.

Что известно о новой системе оповещения о воздушных угрозах

С 6 сентября в Киеве внедрили новую систему — тревоги будут делить на желтый уровень (дроновая угроза) и красный уровень (массированная угроза дронов, ракетная угроза и ракетно-дроновая угроза). Отдельно об использовании песни "Как тебя не любить" в информации КГГА речь не идет.

Пока не вся столица имеет такую систему. Она внедрена во всех районах Киева, кроме Печерского, а в Голосеевском и Святошинском работает частично.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве предлагают сменить работу метро во время воздушных тревог. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.