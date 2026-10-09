Обычные коврики для ванной уходят в прошлое. Какая есть уникальная альтернатива

Пористая твердая поверхность быстро впитывает воду, однако имеет свои ограничения в уходе и комфорте

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Вместо привычного текстильного коврика в ванной предлагают использовать твердую плиту из диатомита. Такой коврик быстро впитывает воду и высыхает, но подойдет не всем.

О преимуществах и недостатках пишет испанское издание Infobae.

Что предлагают вместо обычного коврика

Диатомит – осадочная порода из окаменевших остатков диатомовых водорослей. Из него изготавливают твердые пористые плиты для ванной: они впитывают воду, а влага быстро испаряется.

Диатомитовая пористая порода служит основой твердых ковриков для ванной

Каковы преимущества диатомита

В отличие от тканевого коврика, диатомитовая плита не остается мокрой надолго и не требует машинной стирки. Ее можно протирать влажной тканью или мягким моющим средством. Производители предлагают и модели с нескользящей поверхностью. Такой коврик может быть удобен в совмещенном санузле или помещении с плохой вентиляцией, однако диатомит не гарантирует защиты от бактерий.

Твердые коврики предлагают как альтернативу тканевым моделям

Недостатки, о которых стоит знать

Плита твердая и хрупкая, поэтому от сильного удара может треснуть. На ней могут появиться пятна. Агрессивные средства и замачивание способны повредить пористую поверхность. Для ухода коврик советуют время от времени ставить вертикально, чтобы он просох.

Диатомитовые коврики имеют твердую поверхность и различные варианты дизайна

Что лучше выбрать для ванной

Диатомит подойдет тем, кому важно быстрое высыхание коврика и кто не нуждается в мягкой поверхности. Если важны комфорт босиком, машинная стирка и меньший риск разбить изделие, практичнее может оказаться текстильный вариант. На украинских маркетплейсах диатомитовые модели стоят от 140 до 1 567 грн.

Как сообщал "Телеграф", микроскопические загрязнения проникают к основанию ворса. Там размножаются бактерии, которые и вызывают затхлый запах. Чтобы вывести пятно с ковра, картофельный крахмал советуют оставить на нем примерно на 30 минут. Затем его нужно убрать щеткой и пропылесосить.